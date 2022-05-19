Survivor'un Yıldızından Şok Sözler!

Survivor yarışmasına Merve Aydın ve Parviz Abdullayev sürpriz bir şekilde veda etmişti. Aşil tendonu kopan Survivor Merve'nin büyük üzüntüsü izleyenleri de derinden etkilemişti. Zorunlu diskalifiyelerin ardından dokunulmazlıklara ünlüler takımı damga vurnuştu.

Altı oyunun altısını da kaybeden gönüllüler takımındaki 8 kişiden 6'sı, eleme potasına girmişti. Bu isimler; Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet olmuştu.

17 Mayıs Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden isim Seda Ocak olmuştu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kardeşinin elendiğini öğrenmesiyle gözyaşlarına boğulan Sema ise konseyden ayrılmak üzereyken Seda'ya koşmuş ve ona sarılmıştı. İkiz kardeşler gözyaşları içinde birbirlerine veda ederken, takım arkadaşlarını da duygulandırmıştı.

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Nefeslerin tutulduğu Survivor 2022'de bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanacak. TV8'de ekranlara gelen sevilen yarışmasının 108'inci yeni bölüm tanıtımı izleyicisiyle buluştu.

Seda'nın gitmesiyle alakalı takımlarla konuşan Murat, Sema'ya söz verdi. İkizinin gidişiyle alakalı olarak "O takımda dört ayak varsa birisi Nagihan birisi Seda'dır. Onların kesinlikle potaya yazılmaması gerektiğini düşünüyorum" demesi dikkat çekti.

Bu sırada Sema'ya itiraz eden Evrim, "Yazacak başka kişi yoktu" deyince tansiyon yükseldi. Keklik'e tepki gösteren Sema, "Ben bir konuşayım Evrim, sus" diyor. Sema'ya tepki gösteren Evrim ise "Sus mu?" yanıtını veriyor.

"BU ADAYI ONLARA DAR EDECEĞİM"

Ardından bireysel röportajında adeta intikam yemini eden Sema, "Onlara bu adayı dar edeceğim. Oyunlarda diyecekler ki: Sema gitseydi de biz oyun kazansaydık. Burunlarından fitil fitil getireceğim" ifadelerini kullanıyor.