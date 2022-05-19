Survivor'un Yıldızından Şok Sözler! - Son Dakika
Üye Girişi

Survivor'un Yıldızından Şok Sözler!

19.05.2022 10:50
Survivor'un Yıldızından Şok Sözler!

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Altı eleme adaylı gönüllüler potasından Seda'nın elendiği yarışmada; ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Mücadele öncesi kardeşi Seda'nın gidişiyle ilgili konuşan Sema'nın bireysel röportajındaki sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Survivor yarışmasına Merve Aydın ve Parviz Abdullayev sürpriz bir şekilde veda etmişti. Aşil tendonu kopan Survivor Merve'nin büyük üzüntüsü izleyenleri de derinden etkilemişti. Zorunlu diskalifiyelerin ardından dokunulmazlıklara ünlüler takımı damga vurnuştu.

Altı oyunun altısını da kaybeden gönüllüler takımındaki 8 kişiden 6'sı, eleme potasına girmişti. Bu isimler; Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet olmuştu.

17 Mayıs Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden isim Seda Ocak olmuştu.

Survivor'un Yıldızından Şok Sözler!

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kardeşinin elendiğini öğrenmesiyle gözyaşlarına boğulan Sema ise konseyden ayrılmak üzereyken Seda'ya koşmuş ve ona sarılmıştı. İkiz kardeşler gözyaşları içinde birbirlerine veda ederken, takım arkadaşlarını da duygulandırmıştı.

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Nefeslerin tutulduğu Survivor 2022'de bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanacak. TV8'de ekranlara gelen sevilen yarışmasının 108'inci yeni bölüm tanıtımı izleyicisiyle buluştu.

Seda'nın gitmesiyle alakalı takımlarla konuşan Murat, Sema'ya söz verdi. İkizinin gidişiyle alakalı olarak "O takımda dört ayak varsa birisi Nagihan birisi Seda'dır. Onların kesinlikle potaya yazılmaması gerektiğini düşünüyorum" demesi dikkat çekti.

Bu sırada Sema'ya itiraz eden Evrim, "Yazacak başka kişi yoktu" deyince tansiyon yükseldi. Keklik'e tepki gösteren Sema, "Ben bir konuşayım Evrim, sus" diyor. Sema'ya tepki gösteren Evrim ise "Sus mu?" yanıtını veriyor.

Survivor'un Yıldızından Şok Sözler!

"BU ADAYI ONLARA DAR EDECEĞİM"

Ardından bireysel röportajında adeta intikam yemini eden Sema, "Onlara bu adayı dar edeceğim. Oyunlarda diyecekler ki: Sema gitseydi de biz oyun kazansaydık. Burunlarından fitil fitil getireceğim" ifadelerini kullanıyor.

Survivor'un Yıldızından Şok Sözler!
Survivor'un Yıldızından Şok Sözler!

YORUMLAR
500
Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu İki kişilik komedi oyunu 'Ruh Öküzüm' Marmaris'te sahne aldı İki kişilik komedi oyunu 'Ruh Öküzüm' Marmaris'te sahne aldı
Kaynak: Snob Magazin

Parviz Abdullayev, Merve Aydın, Survivor, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'un Yıldızından Şok Sözler! - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
10:05 Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 11:07:33. #1.11#
SON DAKİKA: Survivor'un Yıldızından Şok Sözler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement