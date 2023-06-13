Survivor 2023'te Finalistler Belli Oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü nefes kesen Survivor 2023'te büyük finale gelindi. Aylarca süren mücadelenin ardından önceki gün oynanan parkur oyununda rakiplerini geride bırakan Nefise ve Yusuf, ilk finalist adayları olarak Dominik Cumhuriyet'inden Türkiye'ye geldi.

ERTUĞ HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Özgür ve Ertuğ arasında ise halk oylaması yapıldı. 2023 Survivor'da pazar akşamı gerçekleşen son oyunla eleme adayı olan Özgür ve Ertuğ arasından bir isim finale saatler kala şampiyonluğa veda etti. Ilıcalı, oylama sonucunda Survivor 2023 finaline veda eden isim olarak Ertuğ'u açıkladı. Böylece 2'li final koltuğunda oturacak yarışmacıların belirlenmesi için Nefise, Özgür ve Yusuf, üçlü SMS oylamasına çıktı.

NEFİSE VE ÖZGÜR FİNALDE

İstanbul'da yapılan yarı finalde yapılan yeni SMS oylaması ise Yusuf, Nefise ve Özgür arasında yapıldı. Gecenin sonunda Survivor 2023'ün finalistlerini açıklayan Acun Ilıcalı, sıralama olmadan final koltuğuna oturan isimlerin Özgür ve Nefise olduğunu açıkladı. Yusuf ise finale saatler kala Survivor 2023'ü 3. olarak tamamlamış oldu.