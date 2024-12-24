Survivor'a katılacak İsmail Balaban ve eşinin vedalaşma anlarına tepki - Son Dakika
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Survivor'a katılacak İsmail Balaban ve eşinin vedalaşma anlarına tepki

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Survivor 2025 yarışmacılarından İsmail Balaban, Dominik'e gitmek için yola çıktı. Havaalanında karısı İlayda Şeker ile vedalaşırken zor anlar yaşayan Balaban, eşiyle karşılıklı ağladı. O anlara ise sosyal medyada ''Sanki askere gidiyor'' yorumları yapılarak tepki gösterildi.

24.12.2024 12:34  Güncelleme: 12:48
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1 Ocak 2025'te izleyicisiyle buluşacak olan Survivor yarışması için yarışmacılar Dominik'e doğru yola çıktı.

2021 yılında Survivor'da ipi göğüsleyen güreşçi İsmail Balaban'ın havaalanında eşi İlayda Şeker ile vedalaştığı anlar ise sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

Balaban ve Şeker karşılıklı ağlarken, İlayda Şeker eşiyle paylaşımına "Allah'a emanet ol her şeyim kalbim seninle" notunu düştü.

Survivor'a katılacak İsmail Balaban ve eşinin vedalaşma anlarına tepki

İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın o anlarına "Cepheye mi gönderiyor?", "Sanki askere gidiyor" yorumları yağdı.

Survivor\'a katılacak İsmail Balaban ve eşinin vedalaşma anlarına tepki

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Son Dakika Magazin Survivor'a katılacak İsmail Balaban ve eşinin vedalaşma anlarına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • bayan Asi:
    bune ya hep aynı kişiler yarışıyor her sene aynı sey 21 2 Yanıtla
  • Zeynep Durmuş:
    sanki kuzey ırak zaho ya gönderiyor 12 0 Yanıtla
  • Faruk K:
    Şımarıklığın daniskası. Agladıklarıda muamma 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Engin Söken:
    acun şimdi anladınmı neden fener şampiyon hep aynı kişiler 8 0 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    resklamlar dsha baslamadan basladı acun bokunu cıkardı baska sey bulmalı 6 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    İsmail inşallah sakatlanmadan kazanırsın.Başarılar dilerim… 1 3 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    yarışacak adam yok, hep aynı baskı 3 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    maaşlı kadrolu elamanlar 2 0 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    yine bir acun macerası 1 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Herkes Haddini Bilecek Gerek Duymuyorum 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Survivor'a katılacak İsmail Balaban ve eşinin vedalaşma anlarına tepki - Son Dakika
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