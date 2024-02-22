Survivor All Star\'a gelen Ronaldinho, Nagihan\'ı uyardı: Biraz daha sakin olabilirsin

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Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldinho, Acun Ilıcalı'nın davetiyle Survivor All Star'a geldi. Yarışmacılar ve Acun Ilıcalı ile ayak voleybolu oynamaya gelen Ronaldinho, Nagihan'ı sakin olması gerektiği konusunda uyarmayı ihmal etmedi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM, HER ZAMAN GELEBİLİRİM"

Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan başarılı futbolcu, maç öncesi yarışmacılarla bir araya geldi. Dominik'e geldiği için duygularından bahseden Ronaldinho, "Burada olmaktan çok mutluyum. Her zaman gelebilirim" dedi. Yarışmanın bazı bölümlerini izleyen futbolcu, son zamanlarda ettiği kavgalarla gündeme gelen Nagihan'a uyarı da bulunmayı ihmal etmeyerek "Programı takip ediyorum. Nagihan umarım biraz daha sakin olabilir" ifadelerini kullandı.