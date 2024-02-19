Survivor All Star'da Hakan ve Ogeday arasında kavga çıktı! Acun Ilıcalı araya girdi - Son Dakika
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Survivor All Star'da Hakan ve Ogeday arasında kavga çıktı! Acun Ilıcalı araya girdi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Yarışmacıların açlık ve sıcak altında mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda aynı takımda mücadele eden Hakan ve Ogeday arasında kavga çıktı. Ogeday sinir krizi geçirirken araya Acun Ilıcalı girdi.

19.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:09
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Yarışmacıların açlık ve sıcak altında mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda aynı takımda mücadele eden Hakan ve Ogeday arasında kavga çıktı. Ogeday sinir krizi geçirirken araya Acun Ilıcalı girdi.

ELİNDEKİ ŞİŞEYİ FIRLATTI

Oyun esnasında sayı kaybeden Ogeday takım arkadaşlarına tepki gösterince Hakan da karşılık verdi. Ogeday'ın sinirlenerek bağırmasına tepki gösteren Hakan, "Sakin olacaksın kardeşim abartmayacaksın. Böyle bir şey yok. Bağırıp çağırıyorsun burada. Abartma en kötü oyun kaybediyoruz burada" dedi. Ogeday ise "Şov yapma, bırak şovu. Takıma katkın olsun. Panorama'da anlatırsın bunu" diyerek elindeki şişeyi fırlattı. Öfkeden deliye dönen Hakan ise yerinden kalkarak Ogeday'ın üzerine doğru yürüdü.

Survivor All Star'da Hakan ve Ogeday arasında kavga çıktı! Acun Ilıcalı araya girdi

ACUN ILICALI: YETER, SESİNİ KES

İki yarışmacı birbirinin üzerine koşarken araya diğer yarışmacılar girdi. Arkadaşlarının tuttuğu Ogeday yere düşerek sinir krizi geçirdi. Taraflar sakinleşmeyince araya giren Acun Ilıcalı, "Abi insanların üzerine gitme aynı şeyi yapıyorsun devamlı susacaksın. Ayrıl abi ayrıl... Kızgın adamın üzerine gidiyorsun devamlı, ayrıl. Hakan yeter, sesini kes" diyerek Hakan'a kızdı.

Survivor All Star'da Hakan ve Ogeday arasında kavga çıktı! Acun Ilıcalı araya girdi
Survivor All Star'da Hakan ve Ogeday arasında kavga çıktı! Acun Ilıcalı araya girdi
Survivor All Star\'da Hakan ve Ogeday arasında kavga çıktı! Acun Ilıcalı araya girdi

Acun Ilıcalı, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'da Hakan ve Ogeday arasında kavga çıktı! Acun Ilıcalı araya girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Survivor All Star'da Hakan ve Ogeday arasında kavga çıktı! Acun Ilıcalı araya girdi - Son Dakika
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