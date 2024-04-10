TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da kıyasıya mücadele devam ederken yarışmacılar arasındaki tansiyon da bir an olsun durulmuyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölümünde de Nagihan ve Seda arasında tartışma çıkıyor.
Survivor All Star 2024'ün bugün yayınlanacak 81. bölüm tanıtımında geçirdiği sakatlıktan sonra parkurlara dönen Nagihan "Korkulu rüyanız olacağım ensenizde olacağım" diyerek gözdağı verdi. Sinirlerine hakim olamayan Seda ise "Ne yaparsan yap seninle mi uğraşacağız" karşılığı verdi. Öfkeden deliye dönen Nagihan elindeki matarayı göstererek "Kafasına geçireceksin şunu görecek. Gömerim seni, yolarım" dedi. Seda ise "Hadi dene gel" diyerek rest çekti.
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star'da Nagihan ve Seda birbirine giriyor: Gömerim seni - Son Dakika
Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibi, Cannes'a gitti. Dizide Nilay rolünü oynayan Feyza Civelik'in tercih ettiği pembe mini elbisesi ise hiç beğenilmedi.
Yıllar önce oyunculuğu bırakarak evlenerek yurtdışına yerleşen Tolga Karel, 5. kez baba oluyor. Çiftin 5. çocukları da kız olacak.
Amazon'un heyecanla beklenen Fallout dizisi için beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Dizinin yayın tarihi, ani bir kararla başta 12 Nisan olarak belirlenenden daha erkene çekildi. Fallout dizisi, 10 Nisan'da izleyicilerle buluşacak. Tarih değişikliği, The Ghoul karakterini canlandıran Walton Goggins'in yer aldığı bir video ile duyuruldu. Prime abonesi olmayanlar için de bir sürpriz var, dizinin ilk bölümü Twitch yayıncılarının kanallarında da izlenebilecek. Fallout dizisi, Bethesda'nın efsanevi video oyun serisinin hayranları arasında büyük bir heyecan uyandırdı.
6 Şubat depreminde evini ve bağlamasını kaybeden Türk Halk müziği sanatçısı Sebahattin Sel'e, MESAM tarafından yeni bir bağlama hediye edildi. MESAM Yönetimi tarafından takdim edilen bağlama ile Sel'in müzik faaliyetlerine devam etmesi sağlanacak.
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, daha önce helikopterin önünde poz verdiği Ali Koç ile bir araya geldi. Koç ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Cavadzade, "Ben helikopterini çağırdım, ama Başkan nazik adam kendi de geldi" notuyla dikkat çekti.
Ege, müzik sektörünün değiştiğini ancak hala arabesk müziğin etkisinde olduğunu söyledi. Müzik endüstrisinin temelinde hala arabesk olduğunu belirten Ege, Türkiye'deki en büyük müzikal problem olarak bunu gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Ege'nin yeni çalışmalarını okur severlerle buluşturacağı ve 2025 yılında bir plak çıkarmayı planladığı da belirtildi.
Bayramın heyecanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunlarıyla yaşanıyor. Bu hafta sahnelenecek 16 oyunumuz seyircimizle buluşmak için gün sayıyor.
Başarılı oyuncu Buket Dereoğlu, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Dereoğlu, özel hayatından bahsederek Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı. İlk evliliğini genç yaşta yaptığını ve beceremediğini söyleyen Dereoğlu, boşanma sürecinin hızlı olduğunu ve anlaşmalı olarak ayrıldıklarını belirtti.
2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı. Bir görüntüde Yılmaz'ın sevgilisine sıkı sıkı sarılarak dudağından öptüğü de görüldü.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.
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