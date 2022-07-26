Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022'de şampiyonu geçen haftalarda belli oldu. TV8 ekranlarının fenomen yarışma programında yarı finalistler Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel oldu. Büyük bir heyecana sahne olan yarı final oylaması sonucunda ise Ayşe ve Batuhan'ı saf dışı bırakan Adem ile Nisa final biletini kaptı. Acun Ilıcalı da SMS oylaması sonucunda kazananın Nisa olduğunu açıkladı.

NİSA'NIN ŞAMPİYONLUĞUNA TEPKİ YAĞDI

Nisa'nın şampiyonluğu tartışmaları da beraberinde getirdi. Yarışmanın bitmesinin ardından başta Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya olmak üzere Nisa'nın şampiyonluğu hak etmediğini söyleyen birçok kişi Twitter'dan tepkilerini dile getirdi.

ADEM, NİSA'YI TAKİPTEN ÇIKTI

Adem Kılıçcı da sosyal medya hesabında Nisa Bölükbaşı'nı takipten çıkaran dikkat çekti. Kılıçcı'nın bu hamlesinin ardından türlü senaryolar üretilirken Nisa'dan açıklama geldi.

NİSA: BİR BAKTIM BİRBİRİMİZİ TAKİP ETMİYORUZ

Bu olayın ardından Nisa, verdiği bir röportajda "Bir daha o adadan görüşmem dediğin kim var?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Herkesle görüşebilirim diye düşünüyordum. Ama üç gündür telefon elimde. Bazı şeyleri duyunca bu insanlara nasıl güvenebilmişim diyorum. Mesela Adem (Kılıççı) ya da başka yarışmacılar; elime telefonu aldım, bir baktım birbirimizi takip etmiyoruz. Takipleşiyorduk, ne oldu? Ne yaptım? Sonra ben onu takip ediyordum onu da çıkarmış. Şaşırdım. Finale kadar hep beraber oturup konuşuyorduk"

ADEM SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Bi' Başka adlı YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu olan Adem Kılıçcı suskunluğunu bozdu. Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren Adem, Nisa itirafıyla ise dikkat çekti.

Adem Kılıçcı, "Survivor bir erkek yarışması" söylemine de açıklık getirdi: "Bunu benim rakiplerimin menajerleri servis etmiş. Operasyon düzenlemişler. Bu, rekabetin çirkinleştiği anlamına geliyor. Her zaman bir kadının şampiyon olmasından duyacağım mutluluğu da dile getirmişimdir. Ama onları yayınlamamışlar tabii. Sadece bir cümleyi çekip algı yaratılmış. Öncesinde anlattığım şeyler kırpılmış!"

"SMS TAMAMEN MADDİ İMKANA DAYANAN BİR ŞEY"

Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu hakkında ne düşüncesi sorulan Adem Kılıçcı; "Sonuçta bir oylama yapıldı. SMS neticesinde bir şampiyon belirlendi. Halkımızın takdiri dikkate alındı. Bu takdiri sorgulama gibi bir haddimiz olamaz. Ama SMS dediğimiz şey de tamamen maddi imkâna dayanan bir şey. Yarışmada da söylemiştim ama yansımamış programa. Beni 10 kişi de, bin kişi de, on bin kişi de şampiyon yapabilir. Benim için önemli olan gönül kazanmaktır. O gönülleri de kazandığımı düşünüyorum.

"SONUÇTA HALKIN TAKDİRİ"

Benim için şampiyonluk da budur zaten. Çizgiyi bozmadan, ekranda nasıl görünürüm demeden, bir olay sonucu bana ne kar gelir zihniyetini gütmeden mücadele ettim. Kendi mücadeleme odaklandım. Yanlış gördüğüm şeyleri eleştirdim. Kimseden cümlemi sakınmadım. Ama kontrollü ve seviyeli olmaya çalıştım. Ben orada mücadele eden kişiydim. Şampiyonu sorgulamak bana düşmez. Bu yıl farklı bir sezondu. SMS'lerin yalandan olduğuna da inanmıyorum. Sonuçta halkın takdiri. Beni rahatsız eden şey bana yapılan yaftalamalardı." dedi.

"NİSA YÜZÜME KARŞI ÇOK İYİ İNSAN GİBİ GÖRÜNÜYORDU"

Nisa'nın Instagram'da takip etmeyi bıraktığını söylemesi üzerine açıklama yalan Kılıçcı; "Bence nedenini o da biliyor. Her şeyin bir sebebi vardır. Nisa yüzüme karşı çok iyi bir insan gibi görünüyordu. Ama bilirsiniz benzer kuşlar bir arada uçar. Yanındaki insanlar bana karşı sevgi besleyen insanlar değildi. Adaletimi, mücadelemi sorgulayan insanlardı. Onlarla iyi anlaştığı için ve biriyle de gönül bağı kurduğu için bana karşı bir önyargısı oluşmuş olabilir. Ama bunu bana hiç söylemedi. Belki söyleseydi oturur konuşurduk.

"O CÜMLESİ ZORUMA GİTTİ"

"Hep arkamdan bir şeyler söylendi. Ara sıra oyunlarda sinirler geriliyordu. Sinirlenebilir, agresifleşebilir insan diye düşünüyordum. Ama Nisa'nın son mücadelemde "İğrenç bir insan. O hak etmiyor" cümlesi benim zoruma gitti. Ben buralara gelmeyi hak etmedim mi? En az onun kadar hak ettim ben de. En az! Ben kalkıp sana böyle bir cümle kurmuyorsam sen de bana kurmamalısın. Karşındaki insanın mücadelesine saygısızlıktır bence bu. Bunu ağır buldum. Böyle düşünen bir insanın benim hayatımda yeri olmadığına karar verdim ve takipten çıktım. Allah yolunu açık etsin. İlişkisinde de hayatında da başarılar.

"NİSA HAYATIMDA İSTEMEDİĞİM İÇİN TAKİPTEN ÇIKTIM"

Ben hayatımda istemediğim için takipten çıkardım. Nisa ile beni Barış Murat Yağcı tanıştırmıştı. Onların ilişkisi bittiğinde ben Nisa ile takipleşmeye devam ettim. Çünkü bir insan olarak gözümde değeri vardı. Bu takipten çıkma işinin şampiyonluğuyla ilgisi yok yani. Evet, belki ada hayatı iyi değildir, bizim kadar mücadele etmemiştir. Ama SMS ile şampiyon oldu sonuçta. İzleyici kendisini daha fazla sevmiş, sahiplenmiş. Saygı duydum. 'Benim hakkımı yediler' diyemem"

"ACUN ABİYİ TAKİP ETMEME OLAYI ARAMIZDA OLAN BİR ŞEY"

"Acun Ilıcalı'yı da takipten çıkardığın magazin gündemine bomba gibi düştü" sözleri üzerine ise Adem Kılıçcı "All Star'a gitmeden önce de Acun abiyi takip etmiyordum ama onunla alakalı bir haber olduğu zaman tabii ki hesabına girip bakıyorum. Acun abiyi takip etmeme olayı bizim aramızda olan bir şey ve 2-3 senesi var. Aramızda bir esprisi var. Finalden sonra oluşan bir şey değildi yani" açıklamasını yaptı.