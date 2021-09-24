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Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede - Son Dakika

Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede

24.09.2021 15:22
Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede, System.String[]

2022'nin ilk aylarında başlaması planlanan Survivor All Star'da yer alacak isimler de merak konusu oldu. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Turabi'nin de yeniden Survivor'a katılacağı iddia edildi. Diğer taraftan başka bir kanalla dizi anlaşması yaptığı için Acun Ilıcalı'nın kara listesinde olduğu söylenen Poyraz'ın da kadroda olacağı konuşulmaya başladı.

Her yıl büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, 2022 yılında eski yarışmacıların yer alacağı All Star ile ekrana gelecek. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kadroya girmesinin ardından yavaş yavaş isimler de netleşmeye başlıyor.

TURABİ, ALL STAR'DA OLACAK MI?

2020 Survivor sezonunun çok konuşulan isimlerinden Evrim Keklik ve son sezonun hırslı yarışmacısı Sercan Yıldırım'da All Star sezonu için düşünülenler arasında. 2 kez Survivor şampiyonluk kupasını kaldıran Turabi Çamkıran, 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alacağı iddiası da kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başlıyor! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede

POYRAZ, ACUN'UN KARA LİSTESİNDE Mİ?

Öte yandan Survivor 2021'deki performansıyla dikkat çeken Poyraz'ın da All Star'da olacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili net bir açıklama yapılmazken, bazı söylentilere göre Poyraz Yiğit başka bir kanalla dizi anlaşması yaptığı için Acun Ilıcalı'nın kara listesine girdi.

Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başlıyor! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede
Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede
Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor All Star, Survivor, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede - Son Dakika
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