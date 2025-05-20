Survivor\'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban\'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor All Star 2025'te büyük finale doğru geri sayım sürerken, yarışmada tansiyon her geçen gün biraz daha yükseliyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümde izleyicilerin gözlerini ekrana kilitleyen bir düello yaşandı. Eleme düellosunda bu kez karşı karşıya gelen iki isim Meryem Kasap ve İsmail Balaban oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada galip gelen isim Meryem olurken, İsmail Balaban Survivor'a veda etti. Adaya ayrılırken duygusal anlar yaşayan Balaban, rakibi Meryem'le vedalaşmak istedi ancak Meryem tokalaşmak istemediğini belirtti.

MERYEM'DEN OLAY YARATAN HAMLE: BARAKA VE EŞYALARI YAKTI

İsmail'in vedasının hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Fragmanda, Meryem'in İsmail Balaban'dan kalan baraka ve kişisel eşyaları öfkeyle yaktığı anlar dikkat çekti. Bu hareket Survivor tarihinde nadir görülen bir olay olarak hafızalara kazındı. Meryem'in ani çıkışın nedeni henüz bilinmezken, yaşananların perde arkası 20 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelecek bölümde aydınlanacak.

Survivor All Star 2025'te yarışmacı sayısı azaldıkça rekabet daha da sertleşiyor. Adaya veda eden her isimle birlikte duygular, gerilimler ve sürprizler de artıyor.