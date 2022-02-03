Survivor'da yaprak dökümü: Aycan Yanaç, Survivor All Star'da ayrılma kararı aldı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Tartışmaların ve sakatlıkların bitmediği yarışmada bir veda da yaşandı. Survivor'ın iddialı isimlerinden Aycan Yanaç, yarışmadan ayrılma kararı aldı.

"AYCAN KONUSUNDA İYİMSER DEĞİLİM"

Geçtiğimiz günlerde yarışmada yer almayan Aycan Yanaç hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Aycan konusunda iyimser değilim. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Survivor'ı bırakması söz konusu. Buna kendisi karar verecek. Sakatlık olmadığı için kendisine kısa bir süre verdik. Aycan'ın ayrılma kararını açıklayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

AYCAN, YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünden Aycan'ın son kararı hakkında bilgi veren Ilıcalı, "Aycan şartlara daha fazla dayanamadı ve ayrılma kararı aldı. Aycan bugünden itibaren Survivor'da olmayacak. Aycan çok sevdiğim birisi. Daha önce de benzer şeyi yaşamıştı" ifadelerini kullandı.

SERCAN: ÇOK ERKEN PES ETTİ

Konseyde Aycan'ın ayrılmasını değerlendiren Sercan Yıldırım, "2020'de pes ettiği zaman sonlara doğruydu. Bu defa çok erken pes etti. Üzüntü duydum bu karardan" dedi.