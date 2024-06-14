Eski Survivor yarışmacılarından Sahra Işık, finale çakarlı araçla gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Eski Survivor yarışmacılarından Sahra Işık, finale çakarlı araçla gitti

Geniş Video İzle

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, dün akşam yapılan finale çakarlı araç ile gitti. Yağmur Banda ve Damla Can'ın da olduğu araçta sürekli siren çalan Işık, "Devam et, Survivor finale devam et" dedi.

14.06.2024 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aylardır devam eden Survivor All Star, dün akşam yapılan muhteşem finalle bitti. Finale katılan eski yarışmacılardan Yağmur Banda, Damla Can ve Sahra Işık'ın çakarlı araç kullanması tepki çekti.

"ÇAKAR DEYİNCE BEN"

3 eski yarışmacı, bir erkeğin kullandığı çakarlı araçla finale yapıldığı yere gitti. Aracın önünde oturan Sahra Işık, arabaya takılan siren ve çakarı kullanarak diğer şoförlerden yol istedi. O anları Instagram'dan yayınlayan yarışmacılardan Sahra'nın "Devam et, Survivor finale devam et" demesi de dikkat çekti. Videoyu yayınlayan Sahra Işık, paylaşımına "Çakar deyince ben" notunu ekledi.

Survivor Finalinde Çakarlı Araç Kullanımı Tepki Çekti

TEPKİ ÇEKTİ

Işık ve diğer yarışmacıların çakarlı araçla gezmeleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isimlerin çakarlı araçta olmalarına tepki gösteren kullanıcılar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulundu.

İşte videoya gelen bazı yorumlar...

Eski Survivor yarışmacılarından Sahra Işık, finale çakarlı araçla gitti
Eski Survivor yarışmacılarından Sahra Işık, finale çakarlı araçla gitti

Sahra Işık, Damla Can, Sahra, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski Survivor yarışmacılarından Sahra Işık, finale çakarlı araçla gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Tarık yücel: Acun'un işleri 26 0 Yanıtla
  • Erkut Köse: Herkese izin belgesi verirseniz izinsiz belgesi taktıran oto ustalarınıda ceza uygulamazsanız böyle resmi görüntüden uzak arabanın içinde eğlenenlere biz bunu yaptık yaparız dedirttirirsiniz 25 0 Yanıtla
    Çengelköylü: SAYIN İÇİŞLERİ BAKANIMIZ VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SESLENİYORUM TRAFİKTE HER 10 SİYAH ARAÇLARIN 4 ÜNDE ÇAKAR VAR KİM DENETLEYECEK OLAN VATANDAŞA OLUYOR TRAFİKTE TACİZ EDİLENLERİN SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ KIRMIZI IŞIK ŞERİTTEN ÇIKARMALAR GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KIRMIZI IŞIKTA GEÇİYOR SOLA DÖNEN ARACIN ŞOFÖRÜNE BİRDE KÜFÜR EDİP GİDİYOR NEYMİŞ BEN ÇAKARLIYIM GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜM VAR EVET SAYIN BAKANIN EN YAKIN ZAMANDA SİZDEN GELECEK ADIMLARI BEKLİYORUM 5 0
  • Serkan Seyyar: Başka ne takacaklar !!! Adı üstünde ÇAKAR 8 1 Yanıtla
  • Mustafa Obruk: Eğitim kültür seviyesi yerlerde. Cehalet arttıkça gürültü çoğalır 8 0 Yanıtla
  • Murat Kara: Onune gelene çakar oncelik geçiş berirseniz olacagı bu Vatandaşa gelincede fren lambası yanmıyor ceza adaletin bittigi yer 8 0 Yanıtla
    Çengelköylü: TEMMUZ AYINDA UYGULAMA NOKTASINA TAKILDIM FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GİRİŞİ EHLİYETİM 1985 TARİHLİ O GÜN BU GÜN CEZA YEMEDİM ARCIMDA KUSUR YOK EN SON TRAFİK POLİSİNİN SORDUĞU SORU ÇEKME HALATIN VE ZİNCİRİN NERDE KENDİSİNE VERDİĞİM CEVAP BUGÜN TEMMUZUN 22 Sİ SICAKLIK 33 DERECE ZİNCİR HANGİ ARAÇTA VAR GARİBANA CEZA ÇAKARLIYA SELAM ADALET BUMU 3 0
  • Yavuz Simsek: Acunun hayatımıza soktuğu çöpler 8 0 Yanıtla
  • HAWK null: Bunların umrunda olan bir şey var mı acaba çok merak ediyorum. Mesela Filistin'de ölen çocuklar. 6 0 Yanıtla
    Çengelköylü: ASLI ASLINA NESLİ NESLİNE HUUUUUU NEYDİM NE OLDUM NE OLACAĞIM HERŞEY OLACAĞINA VARIR 2 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

13:15 Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi
12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
13:21 Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:43:48. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Survivor yarışmacılarından Sahra Işık, finale çakarlı araçla gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement