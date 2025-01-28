Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım - Son Dakika
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Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

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Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, Survivor sunucusu Murat Ceylan hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Nefise, ''Ne Kenan İmirzalıoğlu, Ne Kıvanç Tatlıtuğ. Bence Türkiye'nin en yakışıklısı Murat. Evli olsam ve Murat'tan flört teklifi alsam derhal boşanırım'' dedi.

28.01.2025 10:54
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Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor All Star 2024 ise son ikiye kalarak adını finale yazdırmayı başaran Karatay, şimdilerde Survivor sunucusu Murat Ceylan hakkındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

"ABLACIM İLİŞKİN VAR MI?"

Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle soru cevap yapan Nefise, takipçisinden gelen "Ablacım ilişkin var mı?" sorusuna "Ben ilişki yapmıyorum. İlişkinin beni etkileyeceğini düşünüyorum. Hem yarışmada olsun hem günlük yaşamda olsun. Zaten stresli bir insanım. Daha fazla strese de gerek yok. Kalbimiz boş' şeklinde yanıt vermişti.

Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

"BU ERKEK HER YERDE BULUNMAZ"

Karatay, Magazin Burada mikrofonlarına yaptığı açıklamada ise Survivor sunucusu Murat Ceylan'a övgüler dizdi. "Murat Ceylan'ı inanılmaz beğeniyorum" diyen Karatay, " Türkiye'de Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu diyorlar. Murat Ceylan. İnanılmaz yakışıklı. Oyun alanına geliyordum ya adama bakıyorum enerjim fulleniyordu. Hayalim. Gözümü ondan alamam, çok fazla da bakmam. O giyiniş, fizik. Surat hareketleri, göz möz. İçten söylüyorum. Her erkeğe de bunu söylemem. Allah her yerini özene bezene yaratmış. Türkiye'nin en yakışıklı erkeği olabilir. İnanılmaz yakışıklı. Ben her erkeğe de iltifat etmem. Bu erkek her yerde bulunmaz. Evli olsam ve Murat'tan flört teklifi alsam derhal boşanırım" dedi.

Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

FANİS'E AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Survivor All Star'ı ikincilikle bitiren Nefise Karatay, Yunan yarışmacılarla yapılan oyunlardan sonra Fanis Boletsis'e aşkını ilan etmişti. Nefise, Fanis hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Allah'ım aşkım, yani o çocuğa öldüm, o coolluğu, düşük omuzlar, erkeksi hareketler, beni kendine çok çekiyor inanılmaz çok yakışıklı. Bayıldım çocuğa, karizması beni bitiriyor. Fanis'in yeri ayrı umarım şampiyon olur. Sürekli mavi takımda olmak ve Fanis'le temasta olmak istiyorum."

Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

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Son Dakika Magazin Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • süleyman hakan gökşen:
    ben kocası olsam, bu açıklamalarından sonra onu boşarım. 110 1 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Kadın bayrağıdır mik mik yapmamış gel hallet artık diyor 58 2 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    murat ceylan adada buna tıkladımı acaba tadı kalmış 30 2 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    piyasanın yeni motoru binin binin gezin 26 3 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    güzellik yakışıklılık kişiye göre değişir çünkü her insanın bakış açısı farklı saygı duymak lazım ancak nefisenin açıklamasını doğru bulmuyorum bu açıklamayı yapan bir bayana hangi erkek güvenebilirki.... 27 1 Yanıtla
  • murat2069:
    bu programda yarışmamı aşk meşk adasımı ahlaksızlık 24 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ayak ayak üstüne ve tırnak yeme modunda. hatırladım bu bayanı 22 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    zaten bu yüzden de evde kalmışsın seni kim ne yapsın 18 1 Yanıtla
  • Serkan Kurum:
    ayak ustu werir 15 2 Yanıtla
  • aragorn:
    yerli ve milli motorumuz 2 0 Yanıtla
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