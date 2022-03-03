Survivor son bölümde adadan kim gitti, kim elendi? - Son Dakika
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Survivor son bölümde adadan kim gitti, kim elendi?

03.03.2022 07:49

Survivor'dan kimin elendiği çarşamba akşamı yapılan eleme konseyinde belli oldu. Bu hafta takım arkadaşlarının oylamaları ile eleme adayı olarak sürgün adasına giden yarışmacılar Evrim, Aşkım, Yasin ve Gökhan olmuştu. Acun Ilıcalı halktan gelen SMS oylaması sonuçlarını açıkladı. Yapılan oylamaya göre 2 Mart tarihinde Survivor'a veda eden yarışmacı Aşkım oldu

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor All Star, dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan Yasin Obuz, Evrim Keklik, Aşkım Burçe Tunay ve Gökhan Keser arasında yapılan oylamada en azoyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.

OYLAMA SONRASI ADAYLAR BELLİ OLDU

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı, oylamada Evrim Keklik'in adını yazarak sürgün adasına gönderdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise adı en fazla yazılan yarışmacı olan Aşkım, haftanın ikinci eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti.

Survivor'da 3. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Konseyde ismi en çok yazılan Yasin haftanın 3. eleme adayı olmuştu. Performans birincisi Seda'nın adını söylediği Gökhan ise haftanın son eleme adayı olmuştu.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

SUVIVOR'A VEDA ETTİ

Survivor'da eleme adayları Yasin Obuz, Evrim Keklik, Aşkım Burçe Tunay ve Gökhan Keser SMS oylaması yapılmıştı. Acun llıcalı'nın açıkladığı oylama sonucuna göre Survivor 2022'ye veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu. 22 yaşındaki Tunay, yarışmaya geçtiğimiz haftalarda yedeklerden dahil olmuştu.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu
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Son Dakika Magazin Survivor son bölümde adadan kim gitti, kim elendi? - Son Dakika


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