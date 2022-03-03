Survivor son bölümde adadan kim gitti, kim elendi? - Son Dakika

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor All Star, dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan Yasin Obuz, Evrim Keklik, Aşkım Burçe Tunay ve Gökhan Keser arasında yapılan oylamada en azoyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.

OYLAMA SONRASI ADAYLAR BELLİ OLDU

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı, oylamada Evrim Keklik'in adını yazarak sürgün adasına gönderdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise adı en fazla yazılan yarışmacı olan Aşkım, haftanın ikinci eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti.

Survivor'da 3. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Konseyde ismi en çok yazılan Yasin haftanın 3. eleme adayı olmuştu. Performans birincisi Seda'nın adını söylediği Gökhan ise haftanın son eleme adayı olmuştu.

SUVIVOR'A VEDA ETTİ

Survivor'da eleme adayları Yasin Obuz, Evrim Keklik, Aşkım Burçe Tunay ve Gökhan Keser SMS oylaması yapılmıştı. Acun llıcalı'nın açıkladığı oylama sonucuna göre Survivor 2022'ye veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu. 22 yaşındaki Tunay, yarışmaya geçtiğimiz haftalarda yedeklerden dahil olmuştu.