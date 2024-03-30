Tamer Karadağlı'nın eleştirdiği kültür merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıymış - Son Dakika
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Tamer Karadağlı'nın eleştirdiği kültür merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıymış

Tamer Karadağlı\'nın eleştirdiği kültür merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na bağlıymış

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın eleştirdiği Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne ait olduğu ortaya çıktı. Şahan Gökbakar ise Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı.

30.03.2024 19:10
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın "rezalet" diye tanımladığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne ait olduğu ortaya çıktı.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Karadağlı'nın çektiği videoya sosyal medya hesabından ti'ye aldı.

Gökbakar, videoda şu ifadeleri kullanıyor:

Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu Ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor.

"Merhaba, şu anda kendi evimin, özel mülkümün bahçesinde dolanıyorum. Tamamen bana ait. ve bakın... Görüyor musunuz şu mermerlerin halini? Kapıya bakar mısınız?

Resmen göğüs nahiyeme geliyor. Buraya bir insan nasıl girsin yahu? Biraz daha dolanayım. Bakın devlet müdürüyüm ben, devletin müdürüyüm. Bakar mısınız, görüyor musunuz?

Resmen boyasız tahta. Belediye burada hiçbir şey yapmamış. Akıl alır gibi değil. İnsan şaşırıyor ve resmen bunlar karşısında 'babababa' diyesim geliyor."

NE OLMUŞTU?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya ziyareti sırasında Haşim İşcan Kültür Merkezi'nden video paylaştı. Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet eden Karadağlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı.

Tamer Karadağlı paylaşımında, "Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" ifadelerini kullandı.

Karadağ'lının "rezalet" diye tanımladığı binanın işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne ait olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Tamer Karadağlı'nın eleştirdiği kültür merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıymış - Son Dakika

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