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Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi - Son Dakika

Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi

11.10.2021 15:35

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın konuşması esnasında araya girerek sözünü kestiği ve ödülü uzattığı için tepki çeken, Tamer Karadağlı, bir açıklamada Hayatın İçinden programına yaptı. Canlı yayına telefonla bağlanan Karadağlı, Yalçın'ı üslubuyla ilgili eleştirerek "Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi ama karşısında protokol var" dedi.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar gösterdi. Bir süre sonra ise dayanamayarak konuşmaya devam ederken oyuncuya ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"NİHAL HANIM'IN PAYLAŞIMLARI GÖRDÜKTEN SONRA ORADA OLMAMAM GEREKTİĞİNİ ANLADIM"

Bu hareketiyle gündem olan sosyal medyada tepki gösterilen Tamer Karadağlı, Haberler.com sunucusu Gökay Kalaycıoğlu'nun Uçankuş TV'de yayınlanan Hayatın İçinden programına telefonla bağlandı. Kendisini savunan Karadağlı, Nihal Yalçın'ın tavırlarını eleştirerek şunları söyledi: "Benim kadını bastıran bir şeyim yok. Çocuklar Duymasın ya da Savaşçı dizisindeki rollerimde bahsediyor. Nihal Hanım'ın siyasi tavrı belliymiş, ben onun siyasi tavrını düşünerek gitmedim. Bunun siyasi bir şey olduğunu düşünerek gitmedim. Bir oyuncu arkadaşımız, hangi partiye oy verirse versin fark etmez. Sanatsal bir şeyden bahsediyoruz. Nihal Hanım'ın daha önce YouTube'da olan paylaşımlarını ben görmemiştim. Gördükten sonra benlik olmadığını anladım. Benim olmamam gereken bir yermiş."

Ödül törenindeki davranışlarından dolayı kendini savunan Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın'a fena yüklendi

"PROTOKOLÜN KARŞISINDA LİSE ARKADAŞLARIYLA KONUŞUYOR GİBİYDİ"

"Sonuçta ben terörü lanetleyen bir adamım. Bunun yanında duran bir tavırla benim yan yana olmam mümkün değil. Ben böyle bir şeyin içinde olamam. Nihal Hanım'ı sahiplenen kişilere baktığınızda bu gün gibi ortada. Karşınızda vali var, belediye başkanı var. Belediye Başkanı'yla ilgili söylediği şeyler... 'Sabah kalkıyorum Muhittin Böcek, akşam yatıyorum Muhittin Böcek' diyor. Sonra Muhittin demeye başladı. Sonra da teşekkür etmeye başladı. Ama orada lise arkadaşlarınla konuşmuyorsun ki. Orada bir protokol var. "

Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi

Tamer Karadağlı, Film Festivali, Nihal Yalçın, Antalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi - Son Dakika
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