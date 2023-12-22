 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi

Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, TBMM'de Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerini izledi.

Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis\'te bütçe görüşmelerini izledi
22.12.2023 - 10:23,  Güncelleme: 10:29
Abone Ol

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da TBMM'de görüşmeleri yakından takip etti.

"SANATÇILAR O KOLTUKLARA ÇOK YAKIŞTI"

Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de genel kurula katıldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da genel kurula katılarak görüşmeleri izledi. İki sanatçının görüntüsü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İki sanatçının görüntüsü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin görüntüleri için "Sanatçılar o koltuklara çok yakıştı" yorumları yapıldı.

Tamer Karadağlı 11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Tan Sağtürk ise 15 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanmıştı

Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
YORUMLAR (7)
  • Ozay Metin: onu bunu bilmemde bizim memlekette kime bir makam versen bi tarafım alktı yürüyüşü ve duruşu olur. neyseniz o olun. ne koltuk ne para değiştirmesin kimseyi ama bizde öyle değil işte. Yanıtla 2 0
  • FATİH ŞAHİN: siyasi görüşlerini bilmiyorum ama boş beleş insanlar olacagına yıllardır sanatla uğraşan kültürlü kişileri orada görmek beni mutlu etti. Yanıtla 6 3
  • Şbn Şbn: Adam olmayanlara adam gibi adam resmi bakıp bakıp içinizi yeyin helal olsun ki mu memlekette doğrunun yanında olan sanatçılar var müsfetteler yok Yanıtla 16 10
  • Zeki Özdeniz: Güncel yalakalar görev başında Yanıtla 22 38
  • Gürhan TUNALI: Siyaset yapma. İki sanatçı gelmiş işte daha ne istiyorsun. Her şeye muhalefet edin siz, başka işiniz yok zaten bu memlekete.... Yanıtla 28 21
  • Serkan Basar: ne güzel iki şakşak iki övgü vınnnnnnnnn meclise Yanıtla 28 41
  • Ahmet Karakan : O mecliste oturdukları makamı onlar kadar hak eden çok az insan var. 26 13

Devlet Tiyatroları, Tamer Karadağlı, Tan Sağtürk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi - Son Dakika


11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Dekolteli avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu Dekolteli avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu
11:13
Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58
Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu

Son Dakika
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Dekolteli avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53 GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53 Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 11:59:41. #1.11#
SON DAKİKA: Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement