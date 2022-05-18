Tan Taşçı yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Tan Taşçı yoğun ilgi gördü

18.05.2022 11:44
Tan Taşçı yoğun ilgi gördü

Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz konserleri devam ederken, sahne alan Tan Taşçı yoğun ilgi gördü.

Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz konserleri devam ederken, sahne alan Tan Taşçı yoğun ilgi gördü.

Biletleri günler öncesinden tükenen konser öncesinde binlerce Bursalı, açık hava tiyatrosunda genç şarkıcıyı yalnız bırakmadı. Sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Tan Taşçı, 2 saatlik performansı boyunca Bursalılara keyifli anlar yaşattı. Son dönemlerde bir kez daha popülerleşen 'Yalan' adlı şarkısını repertuvarının en sonuna saklayan Tan, dinleyicilerinden gelen yoğun istekler sonrası okuduğu şarkıyla büyük beğeni topladı.

Sahnedeki duruşu ve sempatik tavırlarıyla gönüllere dokunan Tan Taşçı, gördüğü ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek Bursalılara teşekkür etti. - BURSA

Tan Taşçı yoğun ilgi gördü
Tan Taşçı yoğun ilgi gördü
Tan Taşçı yoğun ilgi gördü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tan Taşçı, Konser, Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tan Taşçı yoğun ilgi gördü - Son Dakika


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