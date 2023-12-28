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Tanyeli'nin ameliyat sonrası son hali - Son Dakika
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Tanyeli'nin ameliyat sonrası son hali

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli'nin ameliyatı başarılı geçti. Sosyal medyada paylaşım yapan Tanyeli, dinlenmek zorunda olduğunu ve cevap veremediğini belirtti. Son paylaşımında saçlarının uzamaya başladığı görüldü.

Tanyeli\'nin ameliyat sonrası son hali
28.12.2023 - 00:28,
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Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Ameliyatı sonrası sosyal medyada açıklama yapan Tanyeli, "Ameliyatım iyi geçti arayıp, soran herkese teşekkür ederim.

Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum çok öpüyorum sizleri.

Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı" ifadelerini kullanmıştı.

TANYELİ'NİN SON HALİ

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan sanatçının son hali de ortaya çıktı. Oğullarıyla paylaşım yapan Tanyeli'nin saçlarının uzamaya başladığı gözlemlendi.

Ameliyat olan Tanyeli'den çocuklarıyla paylaşım

Kaynak: Magazinkolik
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