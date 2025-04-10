Tanyeli'nin oğlundan yürekleri dağlayan paylaşım: Açım annem - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Tanyeli'nin oğlundan yürekleri dağlayan paylaşım: Açım annem

Tanyeli\'nin oğlundan yürekleri dağlayan paylaşım: Açım annem

Ünlü oryantal Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu, annesinin pankreas kanseri sebebiyle kaybından sonra sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Sadıkoğlu, annesinin mutfakta yemek yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak 'Açım annem' notunu düştü. Bu paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

10.04.2025 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönemin en ünlü isimlerinden olan oryantal dansçı Tanyeli, yıllarca yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla uzun süre ekranlardan uzak kalırken, 17 Mart 2025'te yaklaşık iki buçuk yıl mücadele ettiği pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Henüz 54 yaşındayken vefat eden Tanyeli'nin oğlu ve eşi sık sık paylaşım yaparak özlemlerini dile getiriyor.

ANNESİNİ YEMEK YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Son olarak Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan Sadıkoğlu da annesini kaybettikten sonrası yaşadığı acıyı anlattığı bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Vefatının ardından annesine olan özlemini sık sık dile getiren Taylan Sadıkoğlu, söz konusu paylaşımında, Tanyeli'nin mutfakta yemek yaptığı anlardan birini yayımlayarak duygusal bir not düştü.

"AÇIM ANNEM"

Annesinin bu fotoğrafın altına "Açım annem" notunu düşen Taylan Sadıkoğlu, paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Kendisine destek amaçlı pek çok yorum gelirken, fotoğrafın altında Sadıkoğlu'nun pek çok takipçisi de sanatçıya bir kez daha rahmet diledi. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda beğeni de aldı.

Tanyeli'nin oğlundan yürekleri dağlayan paylaşım: Açım annem

EŞİ DE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Diğer yandan Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli de kaybettiği eşinin arkasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak herkesi hüzünlendirmişti. Cenazede de yaşadığı yıkım dikkat çeken İlker Sünneli, eşiyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, "Bir aşk hikayesinin kahramanı" notuyla yayımlamış ve altına da kalp emojisi koymuştu.

Tanyeli'nin oğlundan yürekleri dağlayan paylaşım: Açım annem
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Pankreas Kanseri, Pankreas Kanseri, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Tanyeli, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tanyeli'nin oğlundan yürekleri dağlayan paylaşım: Açım annem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 19191923:
    Ne Tanyeli merakınız varmış be sizin de?Yok kocası yok oğlu yok bacısı…Herkes her gün bi yakınını kaybediyor…Doğru düzgün haber yapın adam gibi!!! 4 3 Yanıtla
  • feyzi basatemür:
    niye git kent lokantasına... 6 1 Yanıtla
  • Gakko 23:
    açmış para ile yaşam zorluk görmemiş paralar suyunu çekmiş vur patlasın çal oynasın dönemi bitti 1 2 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Niye nolmus paran var pulun var yiyip içiyorsunuz bırakınca gariban annesini arkasinda acım desin 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’dan Ogeday Girişken paylaşımı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Ogeday Girişken paylaşımı
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti
Fransa’da yolsuzluk operasyonu Emmanuel Macron’un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı Fransa'da yolsuzluk operasyonu! Emmanuel Macron'un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı
AK Partili vekilin anlattığı “Bektaşi fıkrası“ Meclis’i karıştırdı AK Partili vekilin anlattığı "Bektaşi fıkrası" Meclis'i karıştırdı
Kızılcık Şerbeti’nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı Kızılcık Şerbeti'nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı
Meğer aylardır izliyorlarmış Dünya devi Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktı Meğer aylardır izliyorlarmış! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı
Sahada çatışma ihtimali vardı Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı Sahada çatışma ihtimali vardı! Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü

12:03 Sahada çatışma ihtimali vardı Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı Sahada çatışma ihtimali vardı! Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı
10:49 Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
10:46 Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
10:33 Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü
09:32 Ahmet Minguzzi’yi mezarda da rahat bırakmıyorlar Saldırıya uğradı Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı
16:03 Galatasaray, Fenerbahçe’yi devirdi Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi
15:56 Meğer aylardır izliyorlarmış Dünya devi Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktı Meğer aylardır izliyorlarmış! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı
15:51 Kızılcık Şerbeti’nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı Kızılcık Şerbeti'nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı
15:45 AK Partili vekilin anlattığı “Bektaşi fıkrası“ Meclis’i karıştırdı AK Partili vekilin anlattığı "Bektaşi fıkrası" Meclis'i karıştırdı
15:39 Fransa’da yolsuzluk operasyonu Emmanuel Macron’un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı Fransa'da yolsuzluk operasyonu! Emmanuel Macron'un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı
15:38 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti
15:36 İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
15:31 Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’dan Ogeday Girişken paylaşımı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Ogeday Girişken paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 12:18:51. #7.12#
SON DAKİKA: Tanyeli'nin oğlundan yürekleri dağlayan paylaşım: Açım annem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement