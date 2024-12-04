Tanyeli'yi hastanede ziyaret eden Safiye Soyman'dan tepki çeken video - Son Dakika
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Tanyeli'yi hastanede ziyaret eden Safiye Soyman'dan tepki çeken video

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Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'nin son ziyaretçisi Safiye Soyman oldu. Tanyeli'yle hastane odasında video çeken Soyman, "Canım Tanyeli'min rengi düzelmiş, iştahı açılmış. Herkes seni çok merak ediyor. Bilgilendirmek istedim" ifadelerini kullandı. Tanyeli'nin "Ziyaretçi geldiği zaman çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ıstırap haline gelebiliyor" sözlerini hatırlatan sevenleri, Soyman'ın video çekmesine tepki gösterdi.

04.12.2024 10:13  Güncelleme: 10:21
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Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'nin tedavisi sürüyor. Birbiri ardına operasyon geçiren Tanyeli'yi sanat dünyasından ünlü isimler de hastanede ziyaret ediyor.

Tanyeli'nin son ziyaretçisi şarkıcı Safiye Soyman oldu. Hastane odasında video çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan Soyman, "Canım Tanyeli'min yanına geldim. O kadar mutlu oldum ki o gözünün içinin gülüşü, rengi düzelmiş, iştahı da açılmış. Herkes seni çok merak ediyor. Biraz da bilgilendirmek istedim" ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜĞÜN GİBİ MAMAYLA BESLENİYORUM"

Tanyeli ise, "İyi ki geldin. Ayaklarınıza sağlık. Sayenizde günüm en azından güzel geçiyor. Dostlarım gelince çok mutlu oluyorum. İki gündür kendimi çok iyi hissediyorum. Gördüğün gibi mamayla besleniyorum. Bakın süt, protein. Allah şifa versin" diye konuştu.

"HASTA ZİYARETİ BAHANESİYLE KENDİ REKLAMINI YAPMAK"

Tanyeli'ye yaptığı ziyarette kamera karşısına geçip çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Safiye Soyman'a kullanıcılardan tepki geldi. Kullanıcılar paylaşıma, "Hasta ziyareti bahanesiyle kendi reklamını yapmak" ve "Tanyeli'yi ziyaret eden de kişisel şovunu yapmadan gitmiyor" gibi yorumlar yaptı.

Tanyeli'yi hastanede ziyaret eden Safiye Soyman, çektiği videoyla tepki topladı

"BURASI PASTANE DEĞİL HASTANE"

Geçtiğimiz hafta, kendisini hastaneye görmeye gelen ziyaretçilerin odada uzun süre kaldığını belirten Tanyeli, gelenlerin bu konuda hassas olmalarını istediğini belirtmişti. Tanyeli, "Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ıstırap haline gelebiliyor. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Burası da hastane, pastane değil ki arkadaşlar" ifadelerini kullanmıştı.

Tanyeli\'yi hastanede ziyaret eden Safiye Soyman\'dan tepki çeken video

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Son Dakika Magazin Tanyeli'yi hastanede ziyaret eden Safiye Soyman'dan tepki çeken video - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Malata Almanya:
    İnsanoğlunun yalan dünyada dostluğu bile gösteriş olmuş 20 0 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    madem dostsun odesene hastane masraflarini 7 0 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    ne göstermelik video cekiyorsun yazik sana safiye 4 0 Yanıtla
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