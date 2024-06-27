Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı - Son Dakika
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Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı

Tanzanya\'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı

Başrol olduğu Sakla Beni dizisi final yaptıktan sonra oğluyla Tanzanya'ya tatile giden Ceyda Düvenci, uzun yıllardır kısa kullandığı saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı.

27.06.2024 08:11
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Prens ve Sakla Beni dizilerinin yanı sıra bir de program sunuculuğu yapan Ceyda Düvenci, yoğun iş temposuna ara vererek yaz tatili için oğluyla Tanzanya'ya gitti. Tatilin tadını çıkaran Düvenci, bir de imaj değişikliğine gitti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAM NOT ALDI

Uzun yıllardır saçlarını sarı ve kısa şekilde kullanan Ceyda Düvenci, tatilde Afrika örgüsü yaptırdı. Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan başarılı oyuncu "Hiç denememiştim saçlarımı böyle. Hep merak ediyordum. Kısmet bugüneymiş. Sonrası, öncesi.. Çılgın tatilin son günleri" notunu düştü. Düvenci'nin yeni imajı, Pınar Sabancı, Pınar Altuğ Atacan, Melek Mosso ve Işın Karaca'dan tam not aldı.

Meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor.

İşte Ceyda Düvenci'nin yeni imajı...

Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı
Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı
Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı
Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı
Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı
Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı

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Son Dakika Magazin Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ahmet ÖZTÜRK: Haberi okudum, aydınlandım.. 57 0 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR: yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekür ederiz böyle önemli bir haberi bize bildirdikleri için başka bir renge boyadığında da haber yapın olurmu 40 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: sabah sabah içim açıldı ne güzel haber haber böyle olur işte 31 0 Yanıtla
  • Osman Koca: kara yılanlara dikkat etsin 26 1 Yanıtla
  • Ali Arslan: Şimdi bu haber kimin umurunda acaba ! 14 0 Yanıtla
  • Behzat: koca yarışında Gülben Ergeni sollar. 8 0 Yanıtla
  • Aa: bahane lan bizene 5 0 Yanıtla
  • cagatay ulum: merak ediyorduk. içimiz rahatladı 3 0 Yanıtla
  • Bülent Ağca: Aman ne önemli haber, tamam ülke çağ atladi bu bilgi ile.. 2 0 Yanıtla
  • Aykut Keskiner: Afrika’nın herşeyinden faydalan neyi meşhursa al. Tabiya bak ne güzel saçlarda örülü mis. 1 0 Yanıtla
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