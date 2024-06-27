Tanzanya\'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı

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Prens ve Sakla Beni dizilerinin yanı sıra bir de program sunuculuğu yapan Ceyda Düvenci, yoğun iş temposuna ara vererek yaz tatili için oğluyla Tanzanya'ya gitti. Tatilin tadını çıkaran Düvenci, bir de imaj değişikliğine gitti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAM NOT ALDI

Uzun yıllardır saçlarını sarı ve kısa şekilde kullanan Ceyda Düvenci, tatilde Afrika örgüsü yaptırdı. Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan başarılı oyuncu "Hiç denememiştim saçlarımı böyle. Hep merak ediyordum. Kısmet bugüneymiş. Sonrası, öncesi.. Çılgın tatilin son günleri" notunu düştü. Düvenci'nin yeni imajı, Pınar Sabancı, Pınar Altuğ Atacan, Melek Mosso ve Işın Karaca'dan tam not aldı.

Meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor.

İşte Ceyda Düvenci'nin yeni imajı...