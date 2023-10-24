 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı için marş besteledi! Dinleyicilerden tam not aldı - Son Dakika

Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı için marş besteledi! Dinleyicilerden tam not aldı

Son Güncelleme: 24.10.2023 15:39

Megastar Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için "Sen Rahat Uyu" adlı marşı besteledi. Tarkan'ın bestesi dinleyicilerden tam not aldı.

Türk pop müziğinin efsane isimleri arasında yer alan Megastar Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için beste yaptı. Tarkan'ın Sen Rahat Uyu adını verdiği marşı dinleyiciler tarafından çok beğenildi.

"CUMHURİYETİMİZ VE ATAM İÇİN YAZDIM"

Megastar'ın Atatürk'e ve tüm Türkiye'ye armağan ettiği, söz ve müziği kendi imzasını taşıyan, düzenlemesi Ateş Berker Öngören'e ait olan "Sen Rahat Uyu", şimdi tüm dijital müzik platformlarında dinlenebiliyor. 6,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından marşı yayınlayan Tarkan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Atamız için yazdığım marş Sen Rahat Uyu yayında" ifadelerini kullandı.

Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı için marş besteledi! Dinleyicilerden tam not aldı

DİNLEYİCİLER ÇOK BEĞENDİ

Tarkan'ın marşı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken X'de de trend listesine girdi. Megastar'ın marşı için "Emeğine sağlık, çok güzel olmuş" yorumları yapıldı.

Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı için marş besteledi! Dinleyicilerden tam not aldı

Tarkan'ın yazdığı marşın sözleri ise şöyle:

Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam

Sana olan bu aşk ebediyete kadar

Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar

Sen ne karanlıklara ışığına boğdun

O puslu ufuklardan umut olup da doğdun

Sana olan bu aşk ebediyete kadar

Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar

Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını

Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını

Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam

Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an

Sen rahat uyu hiç merak etme Atam

Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan

Sen rahat uyu hiç merak etme Atam

Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Tarkan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı için marş besteledi! Dinleyicilerden tam not aldı - Son Dakika


Son Dakika
22:55 BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 23:45:54. #1.12#
SON DAKİKA: Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı için marş besteledi! Dinleyicilerden tam not aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement