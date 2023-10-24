Türk pop müziğinin efsane isimleri arasında yer alan Megastar Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için beste yaptı. Tarkan'ın Sen Rahat Uyu adını verdiği marşı dinleyiciler tarafından çok beğenildi.
Megastar'ın Atatürk'e ve tüm Türkiye'ye armağan ettiği, söz ve müziği kendi imzasını taşıyan, düzenlemesi Ateş Berker Öngören'e ait olan "Sen Rahat Uyu", şimdi tüm dijital müzik platformlarında dinlenebiliyor. 6,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından marşı yayınlayan Tarkan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Atamız için yazdığım marş Sen Rahat Uyu yayında" ifadelerini kullandı.
Tarkan'ın marşı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken X'de de trend listesine girdi. Megastar'ın marşı için "Emeğine sağlık, çok güzel olmuş" yorumları yapıldı.
Tarkan'ın yazdığı marşın sözleri ise şöyle:
Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen ne karanlıklara ışığına boğdun
O puslu ufuklardan umut olup da doğdun
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını
Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını
Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam
Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman
Son Dakika › Magazin › Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı için marş besteledi! Dinleyicilerden tam not aldı - Son Dakika