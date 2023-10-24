Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı için marş besteledi! Dinleyicilerden tam not aldı

Türk pop müziğinin efsane isimleri arasında yer alan Megastar Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için beste yaptı. Tarkan'ın Sen Rahat Uyu adını verdiği marşı dinleyiciler tarafından çok beğenildi.

"CUMHURİYETİMİZ VE ATAM İÇİN YAZDIM"

Megastar'ın Atatürk'e ve tüm Türkiye'ye armağan ettiği, söz ve müziği kendi imzasını taşıyan, düzenlemesi Ateş Berker Öngören'e ait olan "Sen Rahat Uyu", şimdi tüm dijital müzik platformlarında dinlenebiliyor. 6,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından marşı yayınlayan Tarkan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Atamız için yazdığım marş Sen Rahat Uyu yayında" ifadelerini kullandı.

DİNLEYİCİLER ÇOK BEĞENDİ

Tarkan'ın marşı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken X'de de trend listesine girdi. Megastar'ın marşı için "Emeğine sağlık, çok güzel olmuş" yorumları yapıldı.

Tarkan'ın yazdığı marşın sözleri ise şöyle:

Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam

Sana olan bu aşk ebediyete kadar

Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar

Sen ne karanlıklara ışığına boğdun

O puslu ufuklardan umut olup da doğdun

Sana olan bu aşk ebediyete kadar

Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar

Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını

Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını

Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam

Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an

Sen rahat uyu hiç merak etme Atam

Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan

Sen rahat uyu hiç merak etme Atam

Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman