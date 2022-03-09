Tarkan'dan Doktorlara Destek! - Son Dakika
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Tarkan'dan Doktorlara Destek!

09.03.2022 21:28
Tarkan'dan Doktorlara Destek!

'Geççek' şarkısıyla YouTube'da ve dijital müzik platformlarında rekor kıran Tarkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gidiyorlarsa gitsinler" dediği doktorlara destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, kamu hastanelerinden özel hastanelere geçen hekimler için "Özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Varsın, gidiyorlarsa gitsinler" demişti.

Tarkan, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda hekimlere destek verdi. Tarkan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hayatlarımızı emanet ettiğimiz hekimlerimize hak ettikleri saygıyla yaklaşılmalı, emeklerinin karşılığı olan haklar verilmelidir. Onları ülkemizden kaçırmak büyük kayıp ve yanlış olur. Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Tarkan, Kamu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tarkan'dan Doktorlara Destek! - Son Dakika


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