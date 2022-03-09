Tarkan'dan Doktorlara Destek! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, kamu hastanelerinden özel hastanelere geçen hekimler için "Özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Varsın, gidiyorlarsa gitsinler" demişti.

Tarkan, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda hekimlere destek verdi. Tarkan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hayatlarımızı emanet ettiğimiz hekimlerimize hak ettikleri saygıyla yaklaşılmalı, emeklerinin karşılığı olan haklar verilmelidir. Onları ülkemizden kaçırmak büyük kayıp ve yanlış olur. Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım."