Tarkan'ın Annesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Tarkan'ın Annesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tarkan\'ın Annesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, cenaze töreninin ardından Maltepe Mezarlığı'na defnedildi.

17.04.2025 16:19
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Fırat ALKIZ/İSTANBUL - SANATÇI Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu (68) son yolculuğuna uğurlandı. Tevetoğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii'ne getirildi. Cenaze töreni öncesinde camiye sanat camiasından birçok isim çelenk gönderdi. Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı yakınları ve sevenleri cenaze töreni boyunca yalnız bırakmadı.Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarkan, "Çok teşekkürler desteğiniz için "diye konuştu.

Bir süredir tedavi gören ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi sabah satatlerinde Maltepe'deki Cumhuriyet Camii'ne getirildi. Tarkan'ın annesinin vefat haberini Avrupa turnesi kapsamında bulunduğu Almanya'da aldığı ve İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Antalya Kemer'de yaşadığı öğrenilen Neşe Tevetoğlu'nun cenaze namazına Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatçı Tarkan'ı sanat camiasından dostları da yalnız bırakmadı. Sanatçı Zerrin Özer ve radyocu Mehmet Akbay gibi isimler de cenazede hazır bulundu.

'DESTEĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER'

Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarkan mezarlık çıkışında taziyelerini ileten vatandaşlara 'Dostlar sağolsun' yanıtını verdi. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Ataşehir'e gelen Tarkan, gazetecilere açıklamalarda bulunarak,"Desteğiniz için çok teşekkürler." dedi. Tarkan ve aile üyeleri taziyeleri Ataşehir'deki Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nda (MAREV) kabul etti.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Tarkan'ın Annesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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