Tarzına uygunsa pazardan da giyiniyor

Modacısı olmayan ve sahne kostümlerini kendisi tasarlayan Tan'ın tarzını yansıttığına inandığı, beğendiği markasız kıyafetleri tercih ettiği hatta pazardan bile alışveriş yaptığı öğrenildi. Evlerde olduğumuz süreçte pandemi dönemini hep üreterek geçirmenin kendisine çok iyi geldiğinin altını çizdi. Şimdilerde ayda 15 konser verdiğini belirten Tan Taşçı
, şarkılarını söylerken sahnede kendisine eşlik eden oryantal ile birlikte oynamayı da ihmal etmedi. Taşçı, Harbiye Açıkhava'da da 9 konser vererek bir rekora imza atmıştı.