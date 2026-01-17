TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Dizideki performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran güzel oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alıyor.
Son Dakika › Magazin › 'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları - Son Dakika
