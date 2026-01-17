'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları - Son Dakika
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

\'Taşacak Bu Deniz\'in Fadime\'sinin yürek hoplatan pozları
17.01.2026 11:21
'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Fadime'yi canlandıran Zeynep Atılgan, dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşırken sosyal medya paylaşımlarıyla da binlerce beğeni ve yorum topluyor.

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİNE ULAŞTI

Dizideki performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran güzel oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alıyor.

İşte o pozlardan bazıları;

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

  • sedat ümit sarı sedat ümit sarı:
    filmdeki duruluğu başka buradaki fotolarda başka 2 1 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    Sergi ve don şov 0 1 Yanıtla
