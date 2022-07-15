Tatil Pozlarını Paylaşmaya Devam Ediyor! Su İçindeki Pozları… - Son Dakika
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Tatil Pozlarını Paylaşmaya Devam Ediyor! Su İçindeki Pozları…

15.07.2022 21:00
Tatil Pozlarını Paylaşmaya Devam Ediyor! Su İçindeki Pozları…

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi.

Merhamet, Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde yer alan Dilara Aksüyek, şimdilerde Baba dizisinde Elif rolüne hayat veriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, denizin içinden mayosuyla poz verdi.

Oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Dilara Aksüyek, yaz sezonunun gelmesiyle tatil molası verdi. Serin suların tadını çıkaran Dilara Aksüyek, mayolu paylaşımıyla takipçilerinden beğeni aldı.

DENİZİN İÇİNDEN MAYOLU POZ VERDİ

Dilara Aksu¨yek Instagram hesabında 531 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü oyuncu yıllardan beri rol aldığı projelerle ekranların tanınan simalarından biri haline geldi.

Tatiline tam gaz devam eden oyuncu, denizin içinden mayolu poz verdi. O poza kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Tatil Pozlarını Paylaşmaya Devam Ediyor! Su İçindeki Pozları… - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatil Pozlarını Paylaşmaya Devam Ediyor! Su İçindeki Pozları… - Son Dakika
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