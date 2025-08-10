Tatlısu\'da Çilek ve Böğürtlen Festivali Coşkusu

Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde bu sene ikincisi düzenlenen Çilek ve Böğürtlen Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Tatlısu köyünde yetiştirilen ve kısa süre önce hasadı yapılan çilek ve böğürtlenin tanıtımı için düzenlenen festivalde Erzincan'a has diğer yöresel ürünlerde stantlarda yerini aldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun da katıldığı festivalde Tatlısu köyü sakinleri bol bol çalınan müzik, söylenen türküler eşliğinde halay çekip gönüllerince eğlendi.

Festival gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - ERZİNCAN