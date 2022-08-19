Taylor Swift'in 'Alacakaranlık'ta oynama talebi reddedilmiş! - Son Dakika
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Taylor Swift'in 'Alacakaranlık'ta oynama talebi reddedilmiş!

19.08.2022 09:43

Chris Weitz, 'Alacakaranlık' serisinin fanatik bir hayranı olan Taylor Swift'in 'Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay' filminde oynamak istediğini ama o kadar ünlü birinin kadroda olmasının dikkat dağıtıcı olabileceğini düşünerek bu talebi reddettiğini söyledi.

Chris Weitz, 'Alacakaranlık' serisinin fanatik bir hayranı olan Taylor Swift'in 'Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay' filminde oynamak istediğini ama o kadar ünlü birinin kadroda olmasının dikkat dağıtıcı olabileceğini düşünerek bu talebi reddettiğini söyledi.

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Kaynak: DailyMotion.com

Taylor Swift, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Taylor Swift'in 'Alacakaranlık'ta oynama talebi reddedilmiş! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taylor Swift'in 'Alacakaranlık'ta oynama talebi reddedilmiş! - Son Dakika
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