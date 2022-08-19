Chris Weitz, 'Alacakaranlık' serisinin fanatik bir hayranı olan Taylor Swift 'in 'Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay' filminde oynamak istediğini ama o kadar ünlü birinin kadroda olmasının dikkat dağıtıcı olabileceğini düşünerek bu talebi reddettiğini söyledi.

Kaynak: DailyMotion.com

Taylor Swift, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Taylor Swift'in 'Alacakaranlık'ta oynama talebi reddedilmiş! - Son Dakika

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