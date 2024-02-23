Taylor Swift'in konseri öncesi stadyuma yıldırım düştü: Stadyum tahliye edildi - Son Dakika
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Taylor Swift'in konseri öncesi stadyuma yıldırım düştü: Stadyum tahliye edildi

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in Sidney'deki konseri öncesi stadyuma yıldırım düşmesi sonucu stadyum tahliye edildi. 84.000 kişilik stadyumda büyük bir kaos yaşandı. İnsanların koltuk altlarına saklandıkları ve kapalı alanlara doğru koştukları görüldü. Organizatörler, güvenli yerlerde kalın ve personelin talimatlarını takip edin uyarısında bulundu. Accord stadyumu yetkilileri, kötü hava şartları tehdit oluşturmadıkça konserin yapılabileceğini duyurmuştu.

23.02.2024 12:24  Güncelleme: 12:29
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Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in Avustralya'nın başkenti Sidney'de bulunan Accor stadyumunda vereceği konser öncesi stadyuma yıldrım düşmes sonucu stadyum tahliye edildi.

Gişe rekoru kıran konser, öncesi meydana gelen olay ile ilgili paylaşılan videoda 84.000 kişilik stadyumda büyük bir kaosun yaşadığını gösteriyor.

Videoda, insanların koltuk altlarına saklandıkları ve kapalı alanlara doğru koştukları görülüyor.

Merakla beklenen ve biletleri tükenen konserin yerel saatle 18.20'de başlaması planlandı ve 14 kez Grammy kazanan Swift 19.30'da sahneye çıkacak.

Organizatörler, yaptıkları açıklamada;"Bir sonraki duyuruya kadar güvenli yerlerde kalın ve personelin talimatlarını takip edin.

Hoparlörden, konsere gidenlere yıldırımın yakınlaradüştüğünü ve bilet sahiplerinin tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen bir ses açıklama yapıldı.

Accord stadyumu yetkilileri ise, kötü hava şartları tehdit oluşturmadıkça konserin yapılabileceğini duyurmuştu.

Taylor Swift'in konseri öncesi stadyuma yıldırım düştü: Stadyum tahliye edildi
Taylor Swift'in konseri öncesi stadyuma yıldırım düştü: Stadyum tahliye edildi
Taylor Swift'in konseri öncesi stadyuma yıldırım düştü: Stadyum tahliye edildi
Taylor Swift\'in konseri öncesi stadyuma yıldırım düştü: Stadyum tahliye edildi

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Son Dakika Magazin Taylor Swift'in konseri öncesi stadyuma yıldırım düştü: Stadyum tahliye edildi - Son Dakika

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