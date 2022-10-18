Kanser tedavisi görüyordu! Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber geldi - Son Dakika
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Kanser tedavisi görüyordu! Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber geldi

18.10.2022 14:35

Bir süredir lenfoma tedavisi gören ve bu süreci gözlerden uzak bir şekilde ailesiyle geçiren Athena grubunun 46 yaşındaki gitaristi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığı atlatmaya yakın olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz'un bir süredir lenfomaya ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Tedavi gören başarılı müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını duyurmuştu. Tedavi sürecini ailesinin desteğiyle geçirmeye çalışan ünlü isimden güzel haber geldi.

"HASTALIĞI ATLATMAYA ÇOK YAKIN"

Gazeteci Arif Hür, Hakan Özoğuz'un sağlık durumuyla ilgili "Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği konuşuluyor. Özoğuz, aile fertlerinin ve sevenlerinin büyük desteğiyle bu hastalığı atlatmaya çok yakın. Doktorundan onay çıktığı takdirde de hayranlarını sahnelerde coşturmaya kaldığı yerden devam edecek. Başta Hakan Özoğuz olmak üzere tüm hastalara tez zamanda acil şifalar diliyorum" diyerek müjdeli haberi verdi.

Kanser tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber

HAKAN ÖZOĞUZ: HASTALIK SENELERDİR SESSİZ ŞEKİLDE İZLENDİ

Sağlık durumunun öğrenilmesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hakan Özoğuz "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılıyor" demişti.

Kanser tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber
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Kaynak: Snob Magazin

Gökhan Özoğuz, basketbol, Athena, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanser tedavisi görüyordu! Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanser tedavisi görüyordu! Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber geldi - Son Dakika
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