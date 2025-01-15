Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar

Magazin

Magazin gündeminin ilk sıralarındaki 'Tekelleşme' tartışmalarına ünlü oyuncu Şafak Sezer de katıldı. Katıldığı televizyon programında, dizi ve sinema sektöründe Rekabet Kurulu'nun kast ajanslarına ve menajerlik şirketlerine başlattığı soruşturmanın ardından gündeme gelen tekelleşmeyi değerlendiren Şafak Sezer dikkat çeken ifadeler kullandı.

"O GRUBUN DIŞINA ÇIKIP BİR ŞEY YAPAMIYORSUN"

Sezer, "Bir grup var, o grubun dışına çıkıp bir şey yapamıyorsun. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bütün ajanslara gidilip iş yapılacak biri ile kast kuruluyordu. Yönetmenler de oradan seçiliyordu" dedi. Ünlü oyuncu açıklamalarına şöyle devam etti:

"ONLARIN DA SUYU ISINDI, YAKINDA HEPSİNİ ORTAYA ÇIKARACAKLAR"

"Sektör bir kişinin kontrolünde. O bir kişi de piyasadaki herkesi kontrol ediyor. Onların da suyu ısındı, yakında hepsini ortaya çıkaracaklar. Bu işte adaletsizlik başladı. Kayırma var. 'Benim oyuncum' ne demek? Bu işi bilen, yapacak insan varsa o yapar. 'Benim oyuncum' diye bir şey olmaz ki bizde."