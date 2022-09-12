MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız görüntüsü şaşırttı - Son Dakika
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MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız görüntüsü şaşırttı

12.09.2022 20:53

MasterChef Türkiye'nin şefleri arasında yer alan Somer Sivrioğlu, aşkı uğruna evliliğini bitirdiği iddiasıyla olay olmuştu. Somer Şef'in sakalsız fotoğrafını görenler ünlü ismi tanımakta çok zorlandı.

TV8 ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan MasterChef, yeni sezonda da yoluna dolu dizgin şekilde devam ediyor. Yarışmacıların kıyasıya birbirleriyle rekabet ettiği programda şeflerin özel hayatları ve görüntüleri de hayli ilgi görüyor.

EVLİLİĞİNİ BİTİRMESİYLE GÜNDEME GELDİ

Somer Şef, geçtiğimiz aylarda evliliğini bitirerek, yeni bir aşka yelken açmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü isim son olarak ise sakalsız fotoğrafının ortaya çıkmasıyla gündem oldu.

"TANIMAK İMKANSIZ"

Hayranları, Somer Şef 'in sakalsiz halini görmelerinin ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada "Şefi bu haliyle tanımak imkansız.", "Yolda görsek bile tanımayız" gibi yorumlarda bulunuldu.

İşte Somer Şef'in sakalsız hali:




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Somer Sivrioğlu, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız görüntüsü şaşırttı - Son Dakika


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