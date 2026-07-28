Temmuz Karikutal Bodrum’da Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Temmuz Karikutal Bodrum’da Görüntülendi

Temmuz Karikutal Bodrum’da Görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arka Sıradakiler’in sevilen oyuncusu Temmuz Karikutal, Bodrum'da hayranlarıyla buluştu.

Bir döneme damga vurarak milyonları ekran başına kilitleyen "Arka Sıradakiler" dizisinin sevilen oyuncularından Temmuz Karikutal, uzun yıllar sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde objektiflere yansıdı. Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuğa veda eden Karikutal, aradan geçen yıllara rağmen vatandaşların kendisini tanımaya devam ettiğini belirterek, gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bodrum'da tatil yapan Temmuz Karikutal, arkadaşlarıyla birlikte Bitez'de kebap yerken görüntülendi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim, kendisini fark ederek fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. 2007-2012 yılları arasında yayınlanan ve beş sezon boyunca ekranlarda fırtına estiren "Arka Sıradakiler" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karikutal'ın yıllar sonraki değişimi de dikkat çekti. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olduğunu belirten Temmuz Karikutal, Bodrum'da gördüğü ilginin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen beni tanıyıp yanıma gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu sevgi benim için çok değerli" dedi.

Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuk kariyerini noktalama kararı aldığını anlatan Karikutal, "Kazadan sonra hayatımda yeni bir sayfa açtım. Oyunculuğun yerine oyuncu menajerliği ve sosyal medya ajanslığı yapmaya başladım. Çevremin büyük bölümü yine oyunculardan oluşuyor. Sektörün içinde kalmaya devam ediyorum ve yaptığım işten gurur duyuyorum" diye konuştu.

Karikutal, 2007-2012 yılları arasında yayınlanan dizinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin kendisini unutmadığını belirterek, "O dönem diziyi izleyen gençler, bugün 25 ila 40 yaş aralığında. Yaş almama ve kilo almama rağmen beni hala tanıyıp hatırlamaları gerçekten çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Temmuz Karikutal, Arka Sıradakiler, Televizyon, Ünlüler, Magazin, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Magazin Temmuz Karikutal Bodrum’da Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı
Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye’ye geliyor Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye'ye geliyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı
THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik

16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
16:00
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı
SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:53
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı Verdikleri isme bakın
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
14:08
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 16:34:50. #7.12#
SON DAKİKA: Temmuz Karikutal Bodrum’da Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.