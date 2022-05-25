Teoman'dan nostaljik Bursa konseri - Son Dakika
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Teoman'dan nostaljik Bursa konseri

25.05.2022 00:58
Teoman'dan nostaljik Bursa konseri

Rock müziğinin sevilen ismi Teoman, Bursa Açıkhava sahnesinde unutulmaz bir geceye imza attı.

Rock müziğinin sevilen ismi Teoman, Bursa Açıkhava sahnesinde unutulmaz bir geceye imza attı. Sahnesinde 'Gönülçelen' şarkısına ilham kaynağı olan 'Çavdar Tarlasındaki Çocuklar' kitabından bir bölüm okuyan Teoman, adeta nostaljik bir gece yaşattı.

Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan isimlerden biri dün akşam Türk rock müziğinin sevilen sesi Teoman oldu.

Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Teoman'a Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nu tıklım tıklım dolduran Bursalı müzikseverler eşlik etti.

'Gemiler', 'Bir Yaz Gülü', 'Renkli Rüyalar Oteli', 'Serseri' gibi şarkılarını seslendiren Teoman, dinleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

Teoman sahnede dillere pelesenk olan şarkısı 'Gönülçelen'e ilham kaynağı olan, Türkçe'ye ilk 'Gönülçelen' ismiyle çevrilen Jerome David Salinger'in 'Çavdar Tarlasında Çocuklar' kitabından rastgele bir sayfa açarak Bursalı sevenlerine okudu.

Teoman'ın okuduğu satırlar; "Sonra palavraya başladım. Çevresine uyum sağlamayı çok iyi başarıyordu. Gerçekten iyi başarıyordu. Yani uyum sağlamayı gerçekten iyi biliyordu. Öyle mi düşünüyorsunuz? Sesinden felaket ilgilendiği anlaşılıyor. Ernest mi? Evet. Tabi dedim. Sonra eldivenlerini çıkarmasını seyrettim. Vay canına parmakları taş deposuydu sanki." diyerek bitirdi.

Ardından ünlü rockçı; "Neyse güzel bir yer açılmadı. Palavralık bir yer açmışım. Evet kitap orada var 'Çavdar Tarlasında Çocuklar'. Eskiden, benim gençliğimde bunun adı 'Gönülçelen' di." diyerek kitabı seyircilere fırlattı. Ardından 'Gönülçelen' şarkısını seslendirdi.

Seyircilerden gelen çiçekleri yine seyirciler ile paylaşan Teoman, Bursalıların gönlünde taht kurdu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Açıkhava Tiyatrosu, Gönülçelen, Bursa, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teoman'dan nostaljik Bursa konseri - Son Dakika


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