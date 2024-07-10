Teoman'ın açık artırmadaki gitarını alan kişi Kenan Doğulu çıktı - Son Dakika
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Teoman'ın açık artırmadaki gitarını alan kişi Kenan Doğulu çıktı

Teoman\'ın açık artırmadaki gitarını alan kişi Kenan Doğulu çıktı

Teoman'ın 30 yıldır bestelerini yaptığı ikonik gitarı açık artırma ile 466 bin TL'ye satıldı. Geliri Çocuk Esirgeme Kurulu'na bağışlanan gitarı Kenan Doğulu'nun satıl aldığı ortaya çıktı.

10.07.2024 16:14
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Daha önce yaptığı bir açıklamada mirasının dörtte birini çocuklara bağışlayacağını söyleyen Teoman, 30 yıldır bestelerini yaptığı gitarını çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesinde sattı. Gitarın yeni sahibinin Kenan Doğulu olduğu öğrenildi.

466 BİN TL'YE SATILDI

Teoman'ın gitarı düzenlenen müzayedede tamı tamına 466 bin TL'ye satıldı. Sanatçının 30 yıldır bestelerini yaptığı efsane gitarından elde edilen tüm gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanarak çocuklar için harcanacak. BAS Topluluk Başkanı Haldun Demirhisar, Teoman'ın başlattığı bu bağış geleneğinin bundan sonraki tüm müzayedelerde de devam edeceği belirtildi.

Öte yandan müzayedede Mercan Dede, Güven Kıraç, Sinan Çetin, Abdullah Oğuz, Can Bonomo gibi sanatçıların eserleri de yer aldı.

Kenan Doğulu, Çocuk, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teoman'ın açık artırmadaki gitarını alan kişi Kenan Doğulu çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • serkan keskin: helal sana cocuk adam 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Teoman'ın açık artırmadaki gitarını alan kişi Kenan Doğulu çıktı - Son Dakika
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