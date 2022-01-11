Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile

Teoman ve Gülcan Arslan'ın geçtiğimiz haftalarda özel bir davette yakınlaştıkları ve samimi oldukları iddia edilmişti. Teoman, kişisel sosyal medya hesabından Gülcan Arslan'ın dans ettiği anları paylaşmıştı. Aşk iddiası sonrası ilk açıklama ünlü şarkıcı Teoman'dan geldi.

"KIZI TANIMIYORUM BİLE"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Teoman, Gülcan Arslan ile çıkan aşk haberleriyle ilgili ilk kez konuştu. Şarkıcı, ünlü oyuncuyu tanımadığını belirterek "Palavra canım ya. Kızı tanımıyorum bile. Arkadaşım çekmiş onu paylaştım" dedi.

Teoman'ın, Ayşe Kaya ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı bulunuyor.