Tesettürü çıkarmıştı... Son hali gündem oldu

Rallici Burcu Çetinkaya (40), bir süre tesettüre girmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamıştı. Çetinkaya, uzun yıllar sonra başörtüsünü çıkarmış ve Fatih Mehmet Bucak'la da boşanmıştı.

"ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

Son olarak araç içerisinde bir pozunu paylaşan Çetinkaya, "Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak, Öyle durup bakışacağız. Elbet bir gün buluşacağız. Yanlış anlaşılmasın şarkı direksiyona, otomobile, arabaya" notunu düştü.

Burcu Çetinkaya son dönemlerde bir hayır kurumu için elçilik yapıyor ve zamanını da oğluyla geçiriyor.

"GÜCÜM YETMEDİ DİYELİM"

Başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün bir karar aldım. Bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim.

Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür."

İŞTE BURCU ÇETİNKAYA'NIN MÜTHİŞ DEĞİŞİMİ...