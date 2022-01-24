Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun gibi oyuncuların başrollerinde yer aldığı, TRT 1 ekranlarında 23 Ocak Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın 31. son bölümünde Halit kızı ile ilgili gerçeğin peşine düşerken Serdar ve Zehra'nın Paris'e operasyon için katılmaları ve aralarındaki yakınlık merak dolu anlara neden oldu.

TEŞKİLAT 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkiye'nin gaz meselesinde aşama kaydetmesi Yıldırım ve cephesinin yeni bir hamle yapmasına sebep olur. Ekibimiz içerideki köstebeği açığa çıkardığı sırada kendilerini büyük bir siber saldırının ortasında bulacaktır.

Halit kızı ile ilgili gerçeğin peşindedir. Tövbekar, Halit Başkan için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk Halit ve Yıldırım arasındaki geçmişi baştan yazarken, dengeler alt üst olur. Ankara'da başlayıp Paris'te devam eden operasyon Serdar ve Zehra'nın duygularını sınarken yeni bir saldırı haberi tüm ekibi hatta sevdikleri herkesi tehlikeye atar.