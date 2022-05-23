Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?

Dün akşam 47. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisinde ekip, operasyon için yeni plan yaptı. Ancak Yıldırım'ıbekleyen büyük sürpriz bütün düzeni bozacaktır.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Yıldırım'ın Şirket'in elinden kurtulmak için Türk istihbaratından yardım istemesi tüm dengeleri değiştirir. Yıldırım kurtarılması karşılığında Şirket'in tüm sırlarını vereceğini söylemiştir. Halit Başkan başta olmak üzere ekip zor bir karar vermek zorundadır!

Ekibimiz hayatlarını değiştirecek büyük operasyon için Yıldırım'ın peşine düşer. Yıldırım'ı Türk topraklarına getirip hesabını kesmek için amansız bir mücadele başlar.