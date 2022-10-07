Teşkilat... EKİP TERÖR EYLEMLERİNİN ARKASINDAKİ KARANLIK YAPININ PEŞİNDE! - Son Dakika
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Teşkilat... EKİP TERÖR EYLEMLERİNİN ARKASINDAKİ KARANLIK YAPININ PEŞİNDE!

07.10.2022 22:38
Teşkilat... EKİP TERÖR EYLEMLERİNİN ARKASINDAKİ KARANLIK YAPININ PEŞİNDE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Teşkilat’, 9 Ekim Pazar akşamı 50.bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

'TEŞKİLAT' 50. BÖLÜMDE BU HAFTA

"Varacağın hedef değil, yoldur!"

Ömer, fedakarca talip olduğu ölüm görevinden başarıyla dönerek karanlık yapının kurmayı planladığı terör devleti hedefine ket vurmuştur!

Yolları kesişen iki eski arkadaş Ömer ve Zehra, bulundukları bölgeden çıkmak zorundadır.

David Hartley, kültür ataşesi kisvesi altında yabancı istihbarat istasyon şefi olarak Türkiye'ye gönderilir.

Bu görevlendirmeyle eş zamanlı olarak İstanbul'da çeşitli terör eylemleri yaşanır.

Ekip bu eylemleri engellemek için çalışmalara başlar ancak onları bir sürpriz beklemektedir.

Halim'in şehit edilmesiyle kederin hakim olduğu mahallede, Efkar ve Korkut yeni bir yola girer.

Sayısız şehidin kanıyla kurulan bu ülke için tüm benliğiyle mücadele etmeye hazır ekibimiz, terör eylemlerini gerçekleştiren karanlık yapıyı ortaya çıkarmaya kararlıdır!

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Kaynak: Magazinkolik

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teşkilat... EKİP TERÖR EYLEMLERİNİN ARKASINDAKİ KARANLIK YAPININ PEŞİNDE! - Son Dakika

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