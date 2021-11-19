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Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi - Son Dakika

Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi

19.11.2021 11:41

Mili İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan Teşkilat dizisinin 23. bölümünden 2. fragman geldi. Zehra ve Serdar kılık değiştirerek çok gizli bir yapılanmanın içine sızıyor. İnsanların piyon olarak kullanıldığı ve balyozla öldürüldüğü satranç oyununu gören ikili büyük şok yaşarken dizide bu sahne Netflix'te yayınlanan Squid Game dizisini akıllara getirdi.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

SAHNE SQUID GAME DİZİSİNE BENZETİLDİ

Dizinin yeni bölümünde kılık değiştiren Zehra ve Serdar, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu örgütlenmenin için sızıyor. Özel partide ise insanlar piyon olarak kullanılarak satranç oynanıyor. Yenilen piyon ise canice öldürülüyor. Dizideki bu sahneler ise Netflix'te yayınlanan ve dünya çapında geniş yankı uyandıran Squid Game dizisine benzetildi.

Teşkilat'ın 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Satranç sahnesi akıllara Squid Game'e benzetildi

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teşkilat 22. son bölüm final sahnesinde Yıldırım'ın kaçırdığı Zehra'nın kızı Yağmur'u Serdar kurtarmayı başardı. Kızına karşılık hayatını ortaya koyan Zehra'yı ise içtiği zehrin etkisinden yine Serdar kurtardı. Anne ve kız aylar sonra ilk defa buluştu. Serdar ise bu sahne karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Teşkilat'ın 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Satranç sahnesi akıllara Squid Game'e benzetildi
Teşkilat'ın 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Satranç sahnesi akıllara Squid Game'e benzetildi
Teşkilat'ın 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Satranç sahnesi akıllara Squid Game'e benzetildi
Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi

Çağlar Ertuğrul, Hakan Boyav, Squid Game, Netflix, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi - Son Dakika
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