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Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak? - Son Dakika

Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?

21.02.2022 09:00
Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?

TRT1 'in sevilen dizileri arasında yer alan Teşkilat'ta dün heyecanlı sahneler yaşandı. Serdar getirildiği örgüt kampında Yıldırım ve Matthias'ın yeni oyununu öğrenir ve aldığı bilgiler doğrultusunda El Turco kimliğiyle kendi planını devreye sokar.

TEŞKİLAT DÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar'ın dövüş sonrası ortadan kaybolmasıyla özel tim ve ekip ortak bir operasyon başlatır. Matthias ve Serdar'ın peşine düşen ekibimizi büyük bir sürpriz beklemektedir.

Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?

Serdar getirildiği örgüt kampında Yıldırım ve Matthias'ın yeni oyununu öğrenir ve aldığı bilgiler doğrultusunda El Turco kimliğiyle kendi planını devreye sokar.

Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?

Diğer yanda ekip Serdar'ın planını organize ederken Mete Başkan hiç beklenmedik birini devreye sokar. Tövbekar için yeni bir başlangıç zamandır.

Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?

Halit, Yıldırım'ı köşeye sıkıştırdığını düşünürken Yıldırım yaptığı hamleyle tüm planları alt üst ettiğini zanneder. Ancak Mete'nin de Yıldırım'a bir sürprizi vardır.

Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?
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Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak? Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisinde bu akşam neler olacak? Numan aklanacak mı? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisinde bu akşam neler olacak? Numan aklanacak mı?

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Son Dakika Magazin Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak? - Son Dakika Magazin


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