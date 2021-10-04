Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Hakan Boyav, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Serdar Yeğin'in başrolünü paylaştığı Teşkilat dizisi, dün akşam 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

EKİBİN İÇİNDE OLDUĞU ARAÇ PATLADI

Teşkilat'ın bölüm final sahnesinde ise Mavi Vatan'a saldırı yapan Simon'u ele geçiren ekip, Güney Kıbrıs'tan çıkmaya çalışırken mayınlı araziye girdi. Peşlerine düşen düşmanlarla da çatışan ekibin içinde olduğu araç ise mayının üzerinden geçerek havaya uçtu. Teşkilat'ta aracın içinde olan Hulki, Serdar ve Zehra'ya ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra'nın eski eşi Kemal'in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir 'Uyuyan' tarafından patlatıldı. Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz'de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar. Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye'nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.