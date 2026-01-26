Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

TRT 1'de yayınlanan ve altı sezondur ekran yolculuğunu sürdüren Teşkilat dizisinin jeneriğinde önemli bir değişiklik yapıldı. Dizinin yapımcısı Timur Savcı'nın adı, yeni bölümde jenerikte yer almadı. Aynı şekilde Savcı'nın ortağı olduğu TimsBi yapım şirketinin ismi de jenerikten çıkarıldı.

YASAKLI MADDE TESTİ SONRASI İSİM SİLİNDİ

Yasaklı madde testipozitif çıkan Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu yapım şirketinde de isim değişikliğine gitmişti. Bu gelişmelerin ardından, Teşkilat dizisinin yeni bölümünde yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın isimlerine ve TimsBi logosuna jenerikte yer verilmedi. Daha önce 163 hafta boyunca hem yapımcıların hem de yapım şirketinin adı dizinin jeneriğinde bulunuyordu.

Timur Savcı

EŞREF RÜYA'DA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, altı sezondur devam eden Teşkilat dizisinin ekibi bundan böyle faturalarını TimsBi yerine Double Click adlı yeni bir şirket üzerinden kesecek. TRT cephesinde bu yönde değişiklikler yaşanırken, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve aynı yapım şirketine ait olan Eşref Rüya dizisinde şu ana kadar herhangi bir jenerik ya da yapımcı değişikliği görülmedi.