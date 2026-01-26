Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
26.01.2026 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasaklı madde testi pozitif çıkan ünlü yapımcı Timur Savcı'nın adı ve TimsBi yapım şirketi, altı sezondur yayınlanan Teşkilat dizisinin jeneriğinden çıkarıldı.

TRT 1'de yayınlanan ve altı sezondur ekran yolculuğunu sürdüren Teşkilat dizisinin jeneriğinde önemli bir değişiklik yapıldı. Dizinin yapımcısı Timur Savcı'nın adı, yeni bölümde jenerikte yer almadı. Aynı şekilde Savcı'nın ortağı olduğu TimsBi yapım şirketinin ismi de jenerikten çıkarıldı.

YASAKLI MADDE TESTİ SONRASI İSİM SİLİNDİ

Yasaklı madde testipozitif çıkan Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu yapım şirketinde de isim değişikliğine gitmişti. Bu gelişmelerin ardından, Teşkilat dizisinin yeni bölümünde yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın isimlerine ve TimsBi logosuna jenerikte yer verilmedi. Daha önce 163 hafta boyunca hem yapımcıların hem de yapım şirketinin adı dizinin jeneriğinde bulunuyordu.

Test sonucu pozitif çıkan ismin adı Teşkilat dizisinde çıkarıldı
Timur Savcı

EŞREF RÜYA'DA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, altı sezondur devam eden Teşkilat dizisinin ekibi bundan böyle faturalarını TimsBi yerine Double Click adlı yeni bir şirket üzerinden kesecek. TRT cephesinde bu yönde değişiklikler yaşanırken, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve aynı yapım şirketine ait olan Eşref Rüya dizisinde şu ana kadar herhangi bir jenerik ya da yapımcı değişikliği görülmedi.

Timur Savcı, Televizyon, Teşkilat, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Sizin adamınız bizim adamımız yok suçlu kimse cezasını çekiyor 40 4 Yanıtla
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    Asıl baron kim, kim ler bu maddeleri yurda sokup milyar doları cep lerin indiriyor 30 3 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    baronu bulmak kimsenin harcı değil galiba.. bu illeti kullanmayan mı var? mecliste de bi test kampanyası başlatmaya ne dersiniz? :)) 26 3 Yanıtla
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    birde dilden dile dolaşan uyuşturucu baronunun bir çoçuğu ve bakan babası var onlarada bir operasyon varmı siyasi ayağına 3 2 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    O söz CHP’lilerin dilinde dolaşıyor o yüzden Kıymeti harbiyesi yok 0 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:21:52. #7.11#
SON DAKİKA: Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.