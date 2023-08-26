The Black Eyed Peas grubu bir milyardere teknesinde konser vermek için Türkiye'ye geldi - Son Dakika

The Black Eyed Peas grubu bir milyardere teknesinde konser vermek için Türkiye'ye geldi

The Black Eyed Peas grubu bir milyardere teknesinde konser vermek için Türkiye\'ye geldi
Son Güncelleme: 26.08.2023 16:02

Dünyaca ünlü müzik grubu The Black Eyed Peas, ismi açıklanmayan bir milyardere teknesinde özel konser vermek için özel bir uçakla Türkiye'ye geldi.

6 Grammy ödüllü Hip-hop grubu The Black Eyed Peas, adı sır gibi saklanan ünlü bir milyardere teknesinde tek gecelik konser vermek için Türkiye'ye geldi. Ultra lüks yatta verilecek konserde The Black Eyed Peas'in üyeleri Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo ve J. Rey Soul sahneye çıkacak.

ÖZEL UÇAKLA GELDİLER

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, The Black Eyed Peas üyeleri özel bir uçakla Bodrum'a geldi. Grubun konser vereceği milyarderin kim olduğu bilinmezken yatını Bodrum'a demirleyen isimler merak konusu oldu.

Öte yandan Manchester City'nin sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan 2 hafta önce tatil için Bodrum'a geldi. Ünlü grubun konser vereceği milyarderin Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan olabileceği ileri sürüldü ancak konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

The Black Eyed Peas grubu bir milyardere teknesinde konser vermek için Türkiye'ye geldi

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin The Black Eyed Peas grubu bir milyardere teknesinde konser vermek için Türkiye'ye geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: The Black Eyed Peas grubu bir milyardere teknesinde konser vermek için Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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