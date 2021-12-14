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The Conforium Hotel'den beş yıldızlı yılbaşı programı - Son Dakika

The Conforium Hotel'den beş yıldızlı yılbaşı programı

14.12.2021 11:03
The Conforium Hotel'den beş yıldızlı yılbaşı programı

Van'ın beş yıldızlı otellerinden The Conforium Hotel Van, misafirleri için unutulmaz bir yeni yıl balosu programı hazırladı.

Van'ın beş yıldızlı otellerinden The Conforium Hotel Van, misafirleri için unutulmaz bir yeni yıl balosu programı hazırladı.

Kent manzarası, özel menü ve şık ortamıyla çok özel bir balo hazırlayan The Conforium Hotel Van, Servet Devran ve orkestrası ile gece boyu sürecek bir müzik ziyafeti sunacak. Sınırsız içecek ve sürpriz çekilişlerle misafirlerine güzel bir gece yaşatmayı hedefleyen The Conforium Hotel Van; çocuk menüsü, palyaço ve çizgi film gösterimi ile de çocuklara güzel bir gece yaşatacak.

Yılbaşı programıyla ilgili açıklamada bulunan The Conforium Hotel Van Satış ve Pazarlama Müdürü Ayla Yüregen, "Lokasyonu ve göz alıcı mimarisiyle Van'ın parlayan yıldızı ve gözbebeği olan otelimiz, 2021 Haziran ayı itibari ile misafirlerini ağırlamaya başladı. Konaklama ve organizasyonlarda şık, ferah ve modern mimarimizin yanında kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla misafirlerimize unutulmaz deneyimler yaşatmaktayız. Bu anlayışla standart yılbaşı eğlence programlarından farklı bir şekilde özel çizgimiz ve konseptimizle The Conforium Hotel Van ailesi olarak bir ilki gerçekleştiriyor ve alkolsüz bir eğlence programı ile 2022'ye değerli misafirlerimiz ile merhaba demek istiyoruz. Servet Devran ve orkestrası ile muazzam bir canlı müzik performansı, zengin menü, sınırsız meşrubat ve sürpriz çekilişlerin yer alacağı bu harika geceye misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Gecede çocukları da unutmadıklarını belirten Yüregen, "Ayrıca çocuklarımız için içecek ve tatlı ikramının da yer alacağı özel bir menü eşliğinde, sinema ve çizgi film gösterimi, palyaço ve eğlenceli aktivitelerin yer alacağı bir balo programı hazırladık. Bilgi ve rezervasyon için 0432 502 4343 ya da 0532 419 3865 numaralardan misafirlerimiz bize ulaşabilirler" ifadelerini kullandı. - VAN

The Conforium Hotel'den beş yıldızlı yılbaşı programı
The Conforium Hotel'den beş yıldızlı yılbaşı programı
The Conforium Hotel'den beş yıldızlı yılbaşı programı

Yeni Yıl, Yılbaşı, Müzik, Van, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin The Conforium Hotel'den beş yıldızlı yılbaşı programı - Son Dakika Magazin


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