Hollywood yapımı 'The Hope' filminin İstanbul galası yıldızlar geçidine sahne oldu - Son Dakika
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Hollywood yapımı 'The Hope' filminin İstanbul galası yıldızlar geçidine sahne oldu

Hollywood yapımı \'The Hope\' filminin İstanbul galası yıldızlar geçidine sahne oldu

Hollywood'un yeni gözdesi 'The Hope' (Umut) filminin İstanbul galası büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Tolga Yüce, Mehmet Ali Erbil, Wilma Elles ve diğer ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen gala büyük ilgi gördü. Filmin vizyona girişi, sinema dünyasında yankı uyandırmaya devam edecek gibi görünüyor.

31.05.2024 09:50
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Hollywood yapımı "The Hope" filminin İstanbul galası, yıldızlar geçidine sahne oldu. Tolga Yüce, Mehmet Ali Erbil, Wilma Elles ve diğer ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen gala büyük ilgi gördü.

Hollywood'un yeni gözdesi "The Hope" (Umut) filminin İstanbul galası büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Filmin başrollerini paylaşan Tolga Yüce, Alix Kermes, Mehmet Ali Erbil ve Gizem Denizci'nin yanı sıra, Wilma Elles ve Şebnem Schaffer gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu geniş bir kadro gala gecesine katıldı.

31 Mayıs'ta vizyona girecek olan ve Mehmet Ali Erbil ile Tolga Yüce'nin başrollerini üstlendiği "The Hope" filmi, özellikle performansları ve görsel şöleniyle dikkat çekiyor.

'The Hope' Filminin İstanbul Galası Yıldızları Ağırladı

Gala'da ünlüler şıklık ve ilgi yarışına girdi

Gala gecesi, oyuncuların şıklık yarışına sahne oldu. Tolga Yüce, klasik bir siyah smokin tercih ederken, Gizem Denizci ve Wilma Elles, tasarımcı elbiseleriyle göz doldurdu. Gizem Denizci'nin seçimi olan zarif kostüm büyük beğeni topladı, Wilma Elles ise pembe renkteki şık tasarımıyla geceye renk kattı.

"The Hope", İstanbul'daki başarılı galası ile Türk izleyiciler arasında da merak uyandırmayı başardı. Film, küresel izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, Türkiye'deki sinema severler de bu uluslararası yapımı merakla bekliyor.

"The Hope" filminin vizyona girişi, sinema dünyasında yankı uyandırmaya devam edecek gibi görünüyor.

'The Hope' Filminin İstanbul Galası Yıldızları Ağırladı

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Son Dakika Magazin Hollywood yapımı 'The Hope' filminin İstanbul galası yıldızlar geçidine sahne oldu - Son Dakika

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