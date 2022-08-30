TikTok'ta canlı yayın açarak hediye isteyen Mehmet Ali Erbil dilini çıkarıp salladı

Savaşta kullanması için çok sayıda SİHA gönderdiler ama çoğu arızalı çıktı

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, setlere dönemediği için sosyal medyaya ağırlık verdi.

TİKTOK'A MERAK SARDI

TikTok hesabı açan Erbil'in, canlı yayınlar açarak hediye istemesi uzun süre konuşulmuştu. Ünlü şovmen yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

TAKİPÇİLERİ ŞOK OLDU

TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil giriş yaparken dilini çıkarıp ilginç hareketlerde bulunması takipçilerinin tepkisini çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Saçma sapan hareketler, hiç size yakışıyor mu?" gibi yorumlar yaptı.

"YENİ DİLENCİNİZ HAYIRLI OLSUN" DEMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil daha önce mesajlarını ifşa eden TikToker Ece Ronay için "Memelerini TikTok'ta açıp göstermek daha mı saygın" diyerek herkesi şoke etmişti. Ronay'ın ünlü şovmene ise yorumu şu olmuştu; "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye. Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim"