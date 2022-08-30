TikTok'ta canlı yayın açarak hediye isteyen Mehmet Ali Erbil dilini çıkarıp salladı - Son Dakika
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TikTok'ta canlı yayın açarak hediye isteyen Mehmet Ali Erbil dilini çıkarıp salladı

30.08.2022 15:33

TikTok'ta hesap açan Mehmet Ali Erbil'in paylaşımı görenlerin ağzını açık bıraktı. Canlı yayın açan şovmen Mali'nin giriş yaparken dilini çıkarıp sallaması eleştirildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Saçma sapan hareketler, hiç size yakışıyor mu?" şeklinde tepkiler gösterdi.

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, setlere dönemediği için sosyal medyaya ağırlık verdi.

TİKTOK'A MERAK SARDI

TikTok hesabı açan Erbil'in, canlı yayınlar açarak hediye istemesi uzun süre konuşulmuştu. Ünlü şovmen yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil'den garip hareket: Hiç yakışıyor mu?

TAKİPÇİLERİ ŞOK OLDU

TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil giriş yaparken dilini çıkarıp ilginç hareketlerde bulunması takipçilerinin tepkisini çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Saçma sapan hareketler, hiç size yakışıyor mu?" gibi yorumlar yaptı.

TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil'den garip hareket: Hiç yakışıyor mu?

"YENİ DİLENCİNİZ HAYIRLI OLSUN" DEMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil daha önce mesajlarını ifşa eden TikToker Ece Ronay için "Memelerini TikTok'ta açıp göstermek daha mı saygın" diyerek herkesi şoke etmişti. Ronay'ın ünlü şovmene ise yorumu şu olmuştu; "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye. Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim"

TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil'den garip hareket: Hiç yakışıyor mu?
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Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin TikTok'ta canlı yayın açarak hediye isteyen Mehmet Ali Erbil dilini çıkarıp salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TikTok'ta canlı yayın açarak hediye isteyen Mehmet Ali Erbil dilini çıkarıp salladı - Son Dakika
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