Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı öne sürülen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet hızında yanıt

Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Selin Ciğerci'nin basketbolcu bir isimle birlikte olduğu iddia ediliyordu. Çıkan dedikodularla ilgili konuşan Ciğerci, "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti.

AŞK İDDİASI GÜNDEM OLDU

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan "Hayatın İçinden" programının sunucusu Esra Balamir, Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu iddia etti.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Çıkan bu iddianın ardından Selin Ciğerci yaşanan süreci Posta gazetesine anlattı. Selin Ciğerci, "Ben kimseyle aşk falan yaşamıyorum. Takıldığım, görüştüğüm ve flört ettiğim insan var tabii ki. Bu da normal herkes biriyle aşk yaşadığımı konuşuyor. Kimseyle aşk falan yaşamıyorum, çıkan haberler gerçek dışı. Kendi başımayım, sadece insanları tanımaya çalışıyorum olay bundan ibaret. Ben işime ve sorumluluklarıma odaklıyım." ifadelerini kullandı.