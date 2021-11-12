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Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı öne sürülen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet hızında yanıt - Son Dakika

Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı öne sürülen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet hızında yanıt

12.11.2021 20:25

Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra adı aşk dedikodularına karışan fenomen Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu öne sürüldü. Dedikodularla ilgili konuşan Ciğerci, "Ben kimseyle aşk falan yaşamıyorum. Takıldığım, görüştüğüm ve flört ettiğim insan var tabii ki. Kendi başımayım, sadece insanları tanımaya çalışıyorum olay bundan ibaret." ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Selin Ciğerci'nin basketbolcu bir isimle birlikte olduğu iddia ediliyordu. Çıkan dedikodularla ilgili konuşan Ciğerci, "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti.

AŞK İDDİASI GÜNDEM OLDU

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan "Hayatın İçinden" programının sunucusu Esra Balamir, Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu iddia etti.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Çıkan bu iddianın ardından Selin Ciğerci yaşanan süreci Posta gazetesine anlattı. Selin Ciğerci, "Ben kimseyle aşk falan yaşamıyorum. Takıldığım, görüştüğüm ve flört ettiğim insan var tabii ki. Bu da normal herkes biriyle aşk yaşadığımı konuşuyor. Kimseyle aşk falan yaşamıyorum, çıkan haberler gerçek dışı. Kendi başımayım, sadece insanları tanımaya çalışıyorum olay bundan ibaret. Ben işime ve sorumluluklarıma odaklıyım." ifadelerini kullandı.

Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı iddia edilen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet yanıt
Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı iddia edilen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet yanıt
Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı öne sürülen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet hızında yanıt
Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı öne sürülen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet hızında yanıt
Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı öne sürülen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet hızında yanıt

Selin Ciğerci, Basketbolcu, Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı öne sürülen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet hızında yanıt - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı öne sürülen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet hızında yanıt - Son Dakika
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